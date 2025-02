Jaki odkurzacz pionowy kupić? Sprawdź 3 propozycje JIMMY

Wiele osób rozważa zakup sprzętu, który ułatwi utrzymywanie porządku w domu. Nasuwa się pytanie: jaki odkurzacz pionowy będzie najlepszy? Marka JIMMY to „nowy gracz” na polskim rynku. Firma przygotowała poradnik zakupowy, w którym prezentuje trzy różne modele, które idealnie sprawdzą się w warunkach domowych. Przyjrzyjmy się bliżej tej propozycji.

Jak ja nie lubię odkurzania! Nawet sobie nie zdajecie sprawę z tego, jak bardzo mnie to zajęcie irytuje. Oczywiście, by utrzymać dom bądź chociażby auto w czystości, czy tego chcemy czy też nie – trzeba to robić. W takim przypadku dobrze mieć odpowiedniego pomocnika, który sprawi, że to zajęcie nie będzie irytujące, a wręcz przeciwnie – sprawi przyjemność. Tak, wiem – najlepszym wyborem będzie w takim przypadku robot sprzątający, szczególnie z grupy „tych zaawansowanych”, który nie tylko odkurza ale i mopuje podłogi. Mam tu na myśli chociażby testowany przeze mnie MOVA P10 Pro Ultra. Niestety, nie zawsze możemy wykonać porządne sprzątanie z robotem. W takim przypadku warto sprawdzić odkurzacz pionowy. Który będzie najlepszy? Ciężko powiedzieć, bowiem każdy ma indywidualne potrzeby.

Jaki odkurzacz pionowy kupić?

JIMMY podpowiada jaki odkurzacz pionowy wybrać

Wiele jest odkurzaczy pionowych na rynku – to fakt. Który z nich wybrać? Nie jest to takie łatwe, jakby się nam mogło wydawać, gdyż te produkty oferują tak różne funkcje i rozwiązania, że trzeba do tego tematu faktycznie podchodzić ostrożnie. Mam na myśli sprawdzenie własnych potrzeb i wybór tego modelu, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania. A jakie są odkurzacze pionowe marki JIMMY? Przyjrzyjmy się im bliżej.

Odkurzacz pionowy dla osób mających zwierzęta – JIMMY BX7 Pro Max

Pierwszy z prezentowanych modeli jest przeznaczony dla właścicieli zwierząt oraz dla osób, które są wrażliwe na alergeny. Wszystko za sprawą technologii, która usuwa roztocza. Dodatkowo BX7 Pro Max został wyposażony w silnik o wysokiej mocy. To z koli sprawia, że pozbywamy się z naszego otoczenia kurzu, sierści i mikroorganizmów, które gromadzą się w tkaninach. W zestawie otrzymujemy kompozytowy wałek szczotkowy z nylonowym włosiem oraz gumowym paskiem. To on pomaga nam w redukcji 99,9% bakterii oraz alergenów. Mało tego, model ten posiada antybakteryjną lampę UV.

Cena: 699 zł. Gdzie go kupić? BX7 Pro Max jest dostępny w RTV EURO AGD.

JIMMY H9 Pro – lekki odkurzacz pionowy

Jeśli chciałbyś kupić odkurzacz pionowy, który będzie wydajny, a przy okazji będzie go cechować lekka konstrukcja, sugerowałbym zerknąć w kierunku H9 Pro. Dlaczego? Przede wszystkim, model ten oferuje dużą moc ssania na poziomie 200 AW. Powinien więc wyczyścić nawet bardzo „trudny” brud i zanieczyszczenia. Według producenta, ten model ma pracować nawet przez 80 minut. Domyślam się, że mówimy teraz o trybie eko, a nie turbo. Tak czy inaczej, został wyposażony w wielostopniową filtrację, a jego kolejnym atutem jest lekka i ergonomiczna konstrukcja.

Cena: 1199 zł. Gdzie go kupić? H9 Pro kupisz w RTV EURO AGD.

JIMMY PW11 Pro Max – odkurzacz pionowy z funkcją mopowania

Jaki odkurzacz pionowy kupić? Ten model obecnie jest niedostępny, ale niebawem trafi do oferty. Mowa o PW11 Pro Max, który nie jest typowym odkurzaczem. Co mam na myśli? Został wyposażony w specjalną funkcję mopowania, dzięki czemu nie tylko pozbędziemy się kurzu z naszych podłóg, ale również ją odświeżymy. Co ciekawe, w zestawie mamy wiele różnych końcówek, dzięki którym możemy skutecznie odkurzyć dywany, kafelki, parkiety czy meble. Warto również wspomnieć o tym, że został on wyposażony w system rozpoznawania podłóg, dzięki czemu samodzielnie dostosowuje moc ssania do danej powierzchni. PW11 Pro Max posiada sporych rozmiarów zbiornik na wodę oraz filtr HEPA. Chcesz utrzymać podłogi w perfekcyjnym stanie? Warto rozważyć.

Cena: wkrótce zostanie podana. Gdzie go kupić? Będzie dostępny pod koniec lutego bieżącego roku.