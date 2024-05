Promocja na projektory Epson. Kupujesz i 1300 zł zyskujesz!

Niebawem startują Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024! W związku z tym warto rozważyć zakup sprzętu, na który będziecie oglądać zmagania sportowców. Właśnie pojawiła się promocja na projektory Epson. Wybierając sprzęt tej firmy możecie zyskać nawet 1300 zł!

Nie wiem czy wiecie, ale Epson jest dostawcą numer 1 na Starym Kontynencie, jeśli chodzi o projektory do kina domowego. Jeśli chciałbyś kupić taki sprzęt, masz okazję by trochę oszczędzić. Mowa o 1300 zł, które zyskasz wybierając jeden z kilku wybranych modeli. A warto rozważyć zakup, gdyż nasz test projektora EPSON EH-LS650B udowadnia, że jest to sprzęt z najwyższej półki.

EPSON EH-LS650B.

Projektory Epson w bardzo dobrej cenie. Zyskaj 1300 zł!

Bardzo miło wspominam czas spędzony z projektorem laserowym marki Epson. Jeśli czytaliście moją recenzję modelu EH-LS650B wiecie, że to świetny sprzęt, godny uwagi. To za sprawą zaawansowanej technologii 3LCD, która ma za zadanie oferować wyjątkową jakość obrazu, świetne odwzorowanie kolorów i wybitną jasność. Oczywiście, to nie wszystkie atuty, jakie oferują projektory Epson. Jest ich znacznie więcej. Tak czy inaczej, wybierając ten sprzęt możesz być pewny, że podczas grania w gry czy oglądania zmagań sportowych zobaczysz najwyższą jakość materiału wideo.

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Wimbledon oraz największe święto sportu – igrzyska w Paryżu, szczególnie bliskie sercu naszego wieloletniego ambasadora marki, jakim jest Usain Bolt – zdobywca złotych olimpijskich krążków. Dodatkowo ciepłe miesiące, to także idealny czas na organizowanie plenerowych seansów filmowych. Dlatego szczególnie w tym okresie nasza promocja cashback jest doskonałą okazją, aby wreszcie spełnić marzenie o własnym projektorze. mówi Agata Zbrożek-Kościelny z Epson Polska.

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy dla wymagających kinomanów.

Jakie projektory Epson są objęte promocją?

Przede wszystkim – nie wszystkie projektory, które są objęte promocją sprawią, że zyskasz 1300 zł zwrotu. Wszystko zależy od tego, który model wybierzesz. Tak czy inaczej, sprawa wygląda następująco:

Zwrot 1300 zł – EH-LS650B i EH-LS650W

– EH-LS650B i EH-LS650W Zwrot 400 zł – EF-11 i EF-12

– EF-11 i EF-12 Zwrot 200 zł – CO-W01, CO-FH01, CO-FH02, EB-FH06, EH-TW7000, EH-TW7100

Jak uzyskać zwrot? Przede wszystkim musisz odwiedzić www.epson.pl/promocja. Następnie rejestrujecie się wypełniając formularz. Przesyłacie kopię dowodu zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego urządzenia. Szczegóły dotyczące promocji znajdziecie na podanej stronie. Warto wiedzieć, że zgłoszenia są przyjmowanie do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, natomiast promocja dotyczy tych projektorów, które kupicie od autoryzowanych sprzedawców marki Epson w Polsce.