Piłkarze Legii Warszawa przeszli przez eliminacje i awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji. Trzeba jednak przyznać, że los nie oszczędzał aktualnych wicemistrzów Polski, ponieważ trafili do jednej z najtrudniejszych grup. Nasuwa się więc pytanie: jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy? Czy drużyna będzie w stanie wywalczyć awans?

Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy LK 2023?

Szanse drużyn na awans Ligi Konferencji 2023

Tuż po losowaniu stało się jasne, że zdecydowanym faworytem do wygrania tej grupy będzie angielska Aston Villa. Przedstawiciel najlepszej ligi europejskiej od początku tego sezonu znajduje się w średniej formie, jednak mimo wszystko dysponuje o wiele lepszymi piłkarzami niż pozostałe ekipy w tej grupie. Aston Villa nawet przy dokonaniu sporej liczby rotacji w składzie powinna bez problemu wygrać zmagania i wywalczyć awans.

Drugą drużyną, która prawdopodobnie będzie walczyć o miejsce za plecami Aston Villi jest holenderskie AZ Alkmaar. Holendrzy, podobnie jak piłkarze Legii Warszawa, musieli przebijać się przez eliminacje, co nie było do końca łatwym zadaniem. Wystarczy przypomnieć, że w ostatniej rundzie kwalifikacji Alkmaar potrzebowało rzutów karnych, aby wyeliminować norweskie Brann.

4 zespołem w tabeli tej grupy jest ekipa z Bośni i Hercegowiny, czyli Zrinjski. Piłkarze tego zespołu awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji, dzięki temu, że w 4. rundzie eliminacji walczyli o Ligę Europy, a odpadnięcie na tym etapie poskutkowało spadkiem do Ligi Konferencji. Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy LK 2023?

Na podstawie proponowanych kursów Legia Warszawa jest szacowana mniej więcej na 3 miejsce w tabeli tej grupy, jednak biorąc pod uwagę, jak wyglądało Alkmaar w eliminacjach, można pokusić się tutaj o stwierdzenie, że Wojskowi mogą włączyć się do walki o awans. Kluczowy dla losów tabeli tej grupy może okazać się początek rozgrywek, czyli pierwsze trzy mecze.

Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy LK 2023?

Tabela grupy E Ligi Konferencji Europy 2023:

Aston Villa

Zrinjski

AZ Alkmaar

Legia Warszawa

Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy 2023? Sytuacja po pierwszej kolejce

Po pierwszej kolejce spotkań sytuacja w tej grupie mocno się skomplikowała. 2 zespoły, które potencjalnie miały największe szanse na awans, czyli Aston Villa, a także AZ Alkmaar, przegrały swoje rywalizacje. Na czele tabeli znalazły się za to ekipy z Polski, a także Bośni i Hercegowiny. Legia wygrała z Aston Villą, a Zrinjski pokonał Alkmaar. Swoją drogą, szczególnie to drugie spotkanie w tej grupie było niezwykle ciekawe, ponieważ gospodarze Przegrywali już 3 bramkami, aby ostatecznie wygrać 4:3. Fani piłki nożnej, którzy kibicują zespołem z tej grupy, nie mieli prawa narzekać na brak emocji w pierwszej serii gier.

Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy LK 2023?

Legia Warszawa rozegrała znakomite spotkanie przed własną publicznością z Aston Villą. Wojskowi od pierwszych minut pokazali, że nie zamierzają się obawiać bardziej utytułowanego rywala i postawili na szybkie kontry. Goście w teorii zdecydowali się na kilka zmian w wyjściowym składzie, jednak trzeba przyznać, że pomimo tego dysponowali naprawdę mocnym zestawieniem. Wojskowi pokazali, że nazwiska to w piłce nożnej nie wszystko i ostatecznie wygrali spotkanie z wyżej notowanym przeciwnikiem. Znakomite zawody rozegrał Ernest Muci, który zaliczył dwa trafienia.

Legia podobnie jak w poprzednich latach pokazała, że u siebie jest w stanie wygrać z każdym, jednak potencjalnie kluczowe mogą okazać się spotkania wyjazdowe, a w tych na początku obecnej kampanii Wojskowi mają swoje problemy. Sytuacja zespołu z Ekstraklasy zrobiła się naprawdę korzystna, szczególnie, że potencjalny przeciwnik do walki o 2. pozycję w tej grupie, czyli holenderski Alkmaar przegrał swoje starcie. Trzeba jednak brać poprawkę, że to dopiero pierwsza kolejka i jeszcze wiele może się tutaj zmienić.

Sam fakt, że Legia Warszawa wygrała spotkanie z Aston Villą, pokazuje, że podopieczni Kosty Runjaicia mogą być jednym z potencjalnych zaskoczeń Ligi Konferencji, a każda wygrana będzie istotna dla pozycji w rankingu.

Kolejny rywal Legii Warszawa

Legia Warszawa celuje w awans z tej grupy, a pierwsze spotkanie z Aston Villą znacząco poprawiło sytuację. Kolejnym przeciwnikiem ekipy Wojskowych będzie holenderskie Alkmaar i to na wyjeździe. Ten mecz może się okazać decydujący dla losów awansu. Dla Legii potencjalnym sukcesem może być nawet remis na trudnym terenie, szczególnie, że w pierwszej kolejce ekipa z Holandii straciła cenne punkty. W przypadku remisu lub wygranej droga Legii do awansu otworzy się na oścież. Wojskowi będą mieli przed sobą 2 spotkania z przeciwnikiem z Bośni i Hercegowiny, a w przypadku zwycięstwa sytuacja zrobi się niezwykle obiecująca.

Na kolejne spotkanie przy ulicy Łazienkowskiej fani Legii Warszawa będą musieli troszkę poczekać, jednak już żaden przeciwnik w grupie nie będzie tak mocną marką, jak Aston Villa. Nie oznacza to jednak, że Legia bez problemu wygra pozostałe spotkania, a może być nawet przeciwnie. Ekipa z Anglii atakowała bramkę Legii, a reszta grupy może oddać piłkę i wtedy zrobi się ciekawie. Nie od dziś wiadomo, że polskie zespoły mają większe problemy i jeśli muszą prowadzić grę niż w przypadku gry z kontry.

Jakie szanse ma Legia Warszawa na wyjście z grupy LK 2023?

Jak typują inni gracze w SuperSocial?

Aplikacja SuperSocial na stronie Superbet pozwala sprawdzić, jak to spotkanie obstawiają inni gracze. Jesteś tam w stanie stworzyć własną sieć kontaktów i obserwowanych kont, aby nie przegapić propozycji od najlepszych typerów, czy też po prostu Twoich znajomych. Jeśli jesteś dobry w obstawianiu, to możesz udostępniać swoje kupony i stać się prawdziwą gwiazdą SuperSocial.

Jest to również znakomite miejsce, aby dyskutować z innymi graczami na temat wybranych propozycji. W SuperSocial możesz także sprawdzić, co obstawiają ambasadorzy firmy Superbet. Jednym z nich jest między innymi Sławomir Peszko, który regularnie podsyła swoje kupony na platformie społecznościowej SuperSocial. Takie wydarzenie jak występ 2 polskich zespołów w europejskich pucharach w czwartkowy wieczór z pewnością nie ujdzie uwadze typerów. Legia i Raków mają do rozegrania jeszcze przynajmniej po 5 spotkań w fazie grupowej.

Najnowsze artykułu sportowe na naszej stronie pojawiają się w specjalnej zakładce SPORT.

Obstawianie zakładów bukmacherskich niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Pamiętaj, że nie może być sposobem na życie. W Polsce korzystanie z usług nielegalnych bukmacherów jest zabronione, możesz grać wyłącznie u tych operatorów, którzy posiadają zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Zakłady wzajemne urządzane przez sieć Internet przyjmowane są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.superbet.pl na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów z dnia 24.10.2019 r., o nr PS4.6831.5.2019.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na Twitterze – @Mati_N95.