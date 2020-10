Jazda po alkoholu. Co może grozić?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu to jeden z najczęstszych rodzajów złamania prawa, do jakich dochodzi w Polsce. Oczywiście nie jest to powód do dumy. Zdarza się jednak wielu osobom i problem pojawia się szczególnie w momencie, gdy na takim zachowaniu zostaniemy przyłapani przez policję lub inne służby. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jeszcze koniec świata, a ze wszystkim można sobie poradzić. Trzeba jednak znać swoje prawa i wiedzieć co grozi za jazdę po alkoholu w 2020 roku. Należy skontaktować się z adwokatem. Te informacje uzyskasz czytając poniższy wpis.

Jazda po alkoholu 2020

W powszechnym przekonaniu utarło się stwierdzenie, że w Polsce podejście do pijanych kierowców jest dość liberalne, ale nic bardziej mylnego! Polski porządek prawny jest w tej kwestii naprawdę mocno restrykcyjny. Osoby prowadzące pojazd „na podwójnym gazie” muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami i wieloma nieprzyjemnościami. Warto zatem poznać obowiązujące prawo, aby później nie być zaskoczonym.

Kierowałeś pijany? Sprawdź – co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2020

Prawo dotyczące kierowania pojazdem mechanicznym po wypiciu alkoholu zostało nie tak dawno zaostrzone i ciężko liczyć na pobłażliwe traktowanie w przypadku zatrzymania przez policję w takiej sytuacji. Nasze przepisy regulują to w następujący sposób:

Jazda pod wpływem alkoholu (wykroczenie) – jeśli kierujący ma między 0,2 a 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tę kwestię reguluje Kodeks Wykroczeń. Jeśli zostaniemy przyłapani w takim stanie, to sprawa nie zakończy się mandatem, a konsekwencje mogą być dużo surowsze. Grozi za to grzywna od 500 do 5000 złotych. Zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych.

(wykroczenie) – jeśli kierujący ma między 0,2 a 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tę kwestię reguluje Kodeks Wykroczeń. Jeśli zostaniemy przyłapani w takim stanie, to sprawa nie zakończy się mandatem, a konsekwencje mogą być dużo surowsze. Grozi za to grzywna od 500 do 5000 złotych. Zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych. Jazda w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) – jeżeli kierujący pojazdem miał w wydychanym powietrzu więcej niż 0,5 promila, to zaczyna podlegać odpowiedzialności prawnej przewidzianej w Kodeksie Karnym. W najlepszym wypadku może być to wysoka grzywna, ale prawo przewiduje także możliwość ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności! Mówiąc wprost: można pójść za to do więzienia. Do tego grozi kara pieniężna od 5000 do 60000 złotych jako wpłata na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. No i punkty karne. Co ciekawe – grzywna za taki czyn może sięgnąć nawet miliona złotych!

Jazda pod wpływem alkoholu 2020 – lepiej skontaktować się z adwokatem

Wymiar ewentualnej kary zależy oczywiście od różnych okoliczności, w których zostaliśmy zatrzymani. Najgorzej jest wówczas kiedy pod wpływem alkoholu spowodujemy kolizję lub wypadek, w którym ktoś ucierpi. Wtedy możemy trafić do więzienia nawet na 12 lat. Niezależnie od konkretnej sytuacji w jakiej zostaniemy złapani na jeździe pod wpływem alkoholu lub stanie nietrzeźwości. Niezwykle istotną kwestią jest fachowa opieka prawna. W takiej sytuacji najgorsze co można zrobić, to zostać samemu.

Przesłuchania na policji i prokuraturze zwykle nie należą do przyjemnych, a w przypadku takiego zdarzenia mogą być prawdziwym dramatem. Dlatego tak ważny jest szybki kontakt z adwokatem w celu otrzymania wsparcia podczas wszystkich czynności i ustalenia odpowiedniej linii obrony, od której potem może zależeć przyszłość kierowcy, a czasem także jego bliskich i rodziny. Adwokat nie tylko doradzi, ale także zadba o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania i zachowanie wszystkich praw podejrzanego. Pomoże uniknąć aresztu i podpowie najlepsze rozwiązania, spoglądając na sprawę chłodnym okiem, które w takim momencie jest na wagę złota.

Adwokata w swoim mieście zajmującego się jazdą po alkoholu znajdziesz klikając tutaj.