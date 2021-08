Jeff Bezos złożył pozew w stronę NASA!

Kosmiczna firma Blue Origin będzie walczyć z NASA przed sądem o kontrakt. Ma on dotyczyć budowy statku i wysłaniu dwóch astronautów w kosmos. O co właściwie poszło? Otóż chodzi o negatywną decyzję wobec projektu Jeffa i zezwolenie wyłącznie ich największemu rywalowi – SpaceX, za którym stoi Elon Musk. Jeff Bezos złożył pozew przeciwko NASA. To może oznaczać, że sprawa jest bardzo poważna.

Blue Origin protestuje już od kilku tygodni w sprawie decyzji wydanej przez organ NASA. Po nieudzieleniu racji przez federalną firmę nadzoru, Jeff Bezos podjął decyzję o przeniesieniu sprawy do federalnego sądu. W piątek zgłoszono skargę, w której została zakwestionowana ocena wobec projektu wydanego przez tą firmę. Negatywna decyzja wobec tego projektu skutkowania udzieleniu pozwolenia wyłącznie SpaceX, co niezbyt spodobało się konkurencji w postaci BO.

Kontrakt ze SpaceX opiewa na 3 mld dolarów. Dotychczas otrzymali prawie pół miliarda. W skład projektu wchodzi budowa statku, lot testowy oraz lot z astronautami na pokładzie. Z powodu wcześniejszych skarg prace zostały wstrzymane na aż trzy miesiące. Co więcej, z powodu kolejnych skarg prace nie mogą nadal ruszyć.

Jeff Bezos złożył pozew do sądu. Może to uniemożliwić zaplanowany na 2024 pierwszy od pół wieku lot na księżyc, który miał się odbyć we współpracy SpaceX oraz pozwanej przez Blue Origin organizacji NASA . Na rzeczywiste efekty musimy jeszcze poczekać.