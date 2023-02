Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd! O której początek i gdzie oglądać?

Już dziś w nocy Polak będzie uczestnikiem swojego pierwszego i miejmy nadzieję nie ostatniego weekendu gwiazd w NBA. Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd zagra w drużynie Joakima Noaha. To wielki sukces polskiego zawodnika.

Bardzo dobry sezon zaowocował powołaniem

Weekend Gwiazd w NBA to coroczne wydarzenie, podczas którego rozgrywane jest kilka konkursów oraz meczów, a wisienką na torcie jest oczywiście pojedynek wybranych w głosowaniu zawodników z obu konferencji. W tym roku udział w całym wydarzeniu będzie miał także Polak. Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd zagra w drużynie byłego centra Bulls, Joakima Noaha.

Jeremy Sochan podczas wykonywania rzutu wolnego jedną ręką. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd to coś, co przed sezonem każdy fan koszykówki w Polsce, jak i kibic San Antonio Spurs brałby w ciemno. Polak w swoim pierwszym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i, mimo że jego drużyna przegrywa mecz za meczem, to jest on prawdopodobnie największym pozytywem zmagań Spurs w tym sezonie. Notuje średnio 10 punktów na mecz, 2,5 asysty oraz 5 zbiórek.

Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd. O której mecz?

Kilka sezonów temu wprowadzono nowy format meczu młodych gwiazd. Wcześniej drużyny wybierano i dzielono na pierwszoroczniaków i drugoroczniaków, potem wprowadzono pojedynek USA vs Świat. Teraz byli gracze NBA, a jest ich konkretnie czterech, wybierają swoje drużyny, które będą grać między sobą. Dwie, które wygrają swój pojedynek, zagrają w finale.

Polak wystąpi w meczu młodych gwiazd. Będzie to jego pierwszy Weekend All-Star. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Jeremy Sochan w meczu młodych gwiazd zagra w drużynie wybranej przez Joakima Noaha. Obok Polaka, w składzie znaleźli się tacy zawodnicy jak Josh Giddey i Jason Williams z Oklahoma City Thunder, Quentin Grimes z New York Knicks, Evan Mobley z Cleveland Cavaliers, Jabari Smith Jr. i Tar Eason z Houston Rockets oraz Jalen Duren z Detroit Pistons.

Jeremy Sochan swoje spotkanie rozpocznie o 3:30 czasu polskiego. Jeśli jego drużyna wygra, to kolejny mecz rozpocznie się o 4:00. Wydarzenie będzie można oglądać na platformie NBA League Pass.

Źródło: opr. wł./NBA