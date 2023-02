Z kim będzie walczyć Lexy na HIGH League 6? Koleżanka Natsu

18 marca w katowickim Spodku będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną galę freakfight, które twarzą jest Malik Montana. Z kim będzie walczyć Lexy Chaplin podczas HIGH League 6? Wszystko wiadomo. Będzie to bliska koleżanka Natsu, Natalii Karczmarczyk, z którą “realizowała” projekt NATSU WORLD.

Nadal nie wiadomo nic o głośnej walce celebrytów – Marcina “El Testosteron” Najmana z Jackiem “Muran” Murańskim. Z jednej strony mówi się, że do niej nie dojdzie ze względu na śmierć syna Jacka Murańskiego. Z drugiej jednak wcale nie zdziwiłbym się, gdyby aktor wyszedł jednak do oktagonu aby na przykład upamiętnić Mateusza Murańskiego. Zapewne dowiemy się czy faktycznie dojdzie do walki 27 lutego o godzinie 20:00, kiedy to wystartuje I konferencja HIGH League 6.

Z kim będzie walczyć Lexy Chaplin podczas HIGH League 6?

W dniu dzisiejszym pojawiła się informacja, w której HIGH League ujawniło przeciwniczkę Lexy Chaplin. Będzie nią Paulina Hornik, influencenka, którą można znać między innymi z projektu NATSU World. Jest to więc bliska koleżanka Natalii Karczmarczyk, innej popularnej w Polsce influencerki.

Co ciekawe, nie jet to pierwsza przygoda ze sportami walki dla Pauliny Hornik. Miała już okazję pokonać Martynę Zbirańską. Dziś rywalkę Lexy obserwuje około 330 tysięcy osób na Instagramie oraz 750 tysięcy osób na TikToku. Czy liczby te robią wrażenie? Oczywiście, że tak. Czy walka będzie ważna? Według mnie tak, ponieważ dziewczyny będą starać się o pas mistrzowski wagi muszej.

Warto również dodać, że Lexy Chaplin walczyła już na High League 4, kiedy to wygrała właśnie z przyjaciółką Pauliny – Natsu. Być może będzie to okazja na rewanż za koleżankę. Lexy stoczyła też walkę z Agatą Fąk podczas High League 2.

Karta walk HIGH League 6