Wiele osób spekulowało, czy dojdzie do pojedynku popularnych celebrytów podczas High League 6, która ma odbyć 18 marca bieżącego roku w Katowicach. Po tym jak wczoraj tragiczna wiadomość obległa sieć raczej stało się coś oczywistego. Walka Murańskiego z Najmanem się nie odbędzie.

Nie są to w stu procentach oficjalne informacje. Sam Marcin Najman w wywiadzie dla kanału KOLOSEUM osobiście wprost tego nie powiedział, jednak to oczywiste. Tym bardziej po wczorajszym przykrym wydarzeniu. Przypomnę, Mateusz Murański nie żyje. Jest to syn Jacka Murańskiego, z którym Marcin Najman miał stoczyć walkę za miesiąc podczas High League 6. Wszystko wskazuje jednak na to, że podczas najbliższej konferencji federacji należącej do Malika Montana dowiemy się, jaka jest decyzja dotycząca samej walki. Warto dodać słowa Najmana na temat walki z Murańskim. Wspomniał, że dla niego jest to dziś drugorzędne, bo odszedł młody człowiek (Mateusz miał 29 lat) i nie tak się miało potoczyć jego życie.

Czy jest to dziś ważne? Oczywiście, że nie. Warto przy okazji pomyśleć o całym tym świecie freakfight’ów, a konkretnie wyzwisk, które pojawiają się podczas różnych konferencji – niezależnie czy mówimy o Fame MMA czy High League. Nikt nie mówi tego otwarcie, ale nie oszukujmy się, nawet uczestnicy wspomnianych walk mogą mieć słabą psychikę, czego efekt może być tragiczny. Nie raz słyszeliśmy o tak wulgarne wypowiedzi i takie wyzwiska, że faktycznie ktoś mógłby nie wytrzymać. Czy faktycznie to jest główna rozrywka dla młodych ludzi? Patrząc na statystyki wyświetleń wspomnianych konferencji można z przykrością stwierdzić, że tak. Staczamy się.

Kto wie, czy może właśnie Mateusz Murański nie wytrzymał psychicznie presji – mam tu na myśli krytyczne komentarze kierowane w jego osobę. Pojawiły się również plotki związane z przedawkowaniem oksykodonu. Co by to nie było. Mateusza zabili wszyscy ci, którzy bez mrugnięcia okiem wypisywali krytyczne informacje na jego temat. Wylała się fala hejtu i mamy tragiczny efekt. To przez to ten 29-letni chłopak dziś nie żyje. Nie chcę oceniać, nie chcę wysuwać wniosków, ale zastanówmy się czy wszechobecny hejt nie może wpłynąć na daną osobę tak mocno, że będzie chciała odebrać sobie życie? Do czego zmierzam? Sami zobaczcie urywek z jednej z takich konferencji i wysuńcie wnioski.

Może warto, by w końcu ktoś przyjrzał się bliżej tej patologii, która “krąży” wokół wszyskich tych federacji freakfight? Wielokrotnie patrząc na to, co dzieje się podczas tego typu wydarzeń można się przerazić. Sprawdźcie, bo może to właśnie wasze dzieci oglądają takie konferencje czy walki, gdzie wyzwiska, przekleństwa i ogólnie brutalny język jest czymś powszednim. A jak dobrze wszyscy wiedzą, młodzież bardzo szybko przyswaja sobie takie słownictwo i chce naśladować swoich idoli. Dziś często wzorem są właśnie pato-celebryci, którzy jedyne co potrafią to rzucać obelgami w drugą osobę.

High League 6 – co z walką Murański – Najman?

Czy faktycznie wspomniana walka Murańskiego z Najmanem się nie odbędzie? Nie jestem pewny co zrobi ojciec zmarłego wczoraj Mateusza. Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby udział odwołać, jednak patrząc na całe to środowisko związane z freakfightami może być różnie. Odpowiedź poznamy na konferencji High League 6. O ile do samych walk nie mam nic, o tyle czas najwyższy skończyć z patologią, która towarzyszy wspomnianym wydarzeniom. Niech młodzież zacznie brać przykład z kogoś, kto faktycznie zasłużył na szacunek i naśladowanie. Być może to tragiczne wydarzenie zatrzyma falę hejtu i nienawiści, która niestety jest nieodłącznym elementem praktycznie każdej konferencji organizowanej przez federacje freakfightowe.