Wiele osób zastanawia się czy Oksykodon to narkotyk czy lek? Jest to związek chemiczny, który może być bardzo niebezpieczny dla człowieka. Oxycodone co to? Postaram się wyjaśnić.

Od razu zaznaczam, że nie jestem lekarzem, dlatego nie należy traktować tego artykułu jako ciekawostkę. Dlaczego piszę o oksykodonie? Przede wszystkim jest on często wykorzystywany jako narkotyk, szczególnie w USA czy Kanadzie. Dlaczego? Jest ogólnodostępny, ponieważ to silny lek przeciwbólowy, jednak jako pochodna kodeiny może działać podobnie jak heroina czy morfina, ponieważ człowiek po przedawkowaniu może odczuwać zaburzenia świadomości.

Oxycodone co to? Oksykodon to narkotyk czy lek? Wyjaśniamy.

Pojawia się bardzo dużo zapytań – Oxycodone co to jest? Czy Oksykodon to narkotyk czy lek. Dlaczego? Ma to między innymi związek ze śmiercią Mateusza Murańskiego, aktora, który zasłynął przede wszystkim z walk dla Fama MMA. Oczywiście, nic nie sugeruję. Chodzi tylko o to, że wczoraj do sieci wyciekła rozmowa, w której jakaś osoba sugerowała, że jest “wezwana do zgonu po oxycodone”. Jak dalej informowała, mowa o znanym bokserze. Czy Mateusz Murański faktycznie przedawkował narkotyki? Absolutnie, nie twierdzę tego. Nie jest to moja sprawa. Tym bardziej, że teraz jedyne co pozostaje to współczucie rodzinie p stracie 29-letniego syna.

Wspomniany zrzut ekranowy – nie jestem pewny czy jest to autentyczna rozmowa, prezentuję to, co znalazłem w Internecie. Oxycodone co to? Czy Oksykodon to narkotyk czy lek?

Dziwi jednak to, że inny zawodnik, który również bierze udział w walkach freakfight sugerował, że Mateusz zażywa narkotyki. Kolejna sprawa to film na YouTube, który od dwóch lat jest dostępny w sieci. Nie mój interes, to fakt. Nawiązuję tylko do wyszukiwań w sieci. Wiele osób zadawało sobie pytanie czy oksykodon to narkotyk czy lek.

Oxycodone co to? Oksykodon to narkotyk czy lek?

Wróćmy jednak do organicznego związki chemicznego, a tak naprawdę silnego opioidowego leku przeciwbólowego, pochodnej kodeiny. Ma on uspokajać i, co najważniejsze, jest to lek wydawany na receptę, ponieważ dawki są dobierane indywidualnie dla każdego z pacjentów.

Niektórzy zauważyli, że oprócz tego, że Oksykodon może pomóc w zwalczaniu bólu, potrafi wykorzystać go jako narkotyk. Może on bardzo szybko uzależniać (zarówno fizycznie jak i psychicznie) i faktycznie tak się dzieje, bowiem bardzo dużo osób – szczególnie w USA – ma z tym problem. Jakby tego było mało, bardzo często pojawiają się informacje o przedawkowaniu oksykodonu. Dlaczego? Przede wszystkim ma to związek z połączeniem tego związku z alkoholem bądź innymi środkami.

Co może powodować zażycie oksykodonu? Wszystko zależy od człowieka. Mogą między innymi pojawić się zawroty głowy, zmiany nastroju, ale też inne skutki uboczne, takie jak wysypka, zaparcia, nudności i zaczerwienienie skóry. Wiele osób zauważa zmniejszenie poziomu testosteronu, a nawet czasową impotencję. Pojawia się również problem z oddawaniem moczu.

Oxycodone co to? Oksykodon to narkotyk czy lek? Wyjaśniamy.

Podsumowanie. Czy oksykodon to narkotyk?

Tak naprawdę nie można powiedzieć, że jest to narkotyk. W pewnym stopniu. Oczywiście, jeśli zażywamy go zgodnie z zaleceniami lekarza, który faktycznie nam go przepisał. Niestety, w związku z tym, że wiele osób łączy go z alkoholem oraz przez to, że przypomina kodeinę, pojawiają się efekty uboczne, podobne do zażywania heroiny. Kolejnym problemem jest silne uzależnienie, dlatego osobiście uważam, że można go nazwać “legalnym” narkotykiem XXI wieku.