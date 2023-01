Jeremy Sochan z kontuzją. Opuścił przedwcześnie spotkanie! [WIDEO]

Jeremy Sochan z kontuzją, przez którą musiał zakończyć przedwcześnie spotkanie z Los Angeles Lakers, które San Antonio Spurs przegrali 104 do 113. Polak zagrał jednak bardzo dobre zawody i kontynuuje bardzo dobrą formę z ostatnich spotkań!

Polak imponuje formą. Widać potencjał!

Co prawda Jeremy Sochan nie jest pierwszą opcją w ataku i wiele mu do tego brakuje, to jednak w ostatnich meczach naprawdę imponuje formą. Patrząc na ostatnie pięć spotkań naszego jedynego zawodnika w lidze NBA, skrzydłowy Spurs notuje średnio 15.8 punktów, 6.2 zbiórek and 2.6 asysty na mecz, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Jeremy Sochan z kontuzją. Opuścił przedwcześnie spotkanie! Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

W dzisiejszym spotkaniu było podobnie. Pomimo tego, że Jeremy Sochan z kontuzją opuścił przedwcześnie spotkanie, to do momentu zejścia z parkietu zapisał na swoim koncie 14 punktów, 7 zbiórek i trzy asysty. Dołożył do tego dorobku również jeden przechwyt i trafił 43 proc. swoich rzutów, w tym 1 na 4 za trzy! Te liczby pokazują, jak wielki potencjał drzemie w 19-letnim zawodniku.

Jeremy Sochan z kontuzją. Opuścił przedwcześnie parkiet przeciwko Lakers

Niestety, Jeremy Sochan z kontuzją opuścił przedwcześnie parkiet w Crypto Arena. Polak urazu doznał w czwartej kwarcie, gdy chciał obrócić się z piłką. Jego lewa noga ułożyła się w dziwny sposób, a 19-latek zaraz po tym zaczął utykać i skierował się w stronę ławki rezerwowych, a następnie z członkami sztabu szkoleniowego udał się do szatni.

An update on Jeremy Sochan's injury late in the game. 🤕@spurs | #PorVida pic.twitter.com/x6B8UJP1tj — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) January 26, 2023

Szczegółowych informacji na temat urazu polskiego zawodnika jeszcze nie ma. Sugeruje się, że jest to skręcenie lub naciągnięcie jednego z mięśni. Nie wiadomo, ile może potrwać przerwa Jeremiego Sochana w grze. O tym powinniśmy dowiedzieć się w ciągu kilku godzin.

Jeremy Sochan podczas wykonywania rzutu wolnego jedną ręką. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Źródło: NBA/Fot. Spurs