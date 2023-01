Pierwsza decyzja nowego trenera Reprezentacji Polski zaskoczyła wszystkich. I to pozytywnie! Fernando Santos od razu zrobi to, czego Sousa nie zrobił.

Nie ukrywam, konferencja prasowa PZPN, którą niestety oglądałem online sprawiła, że nowy trener Reprezentacji Polski wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Szczególnie chodzi o sprawę, o której nowy selekcjoner mówił już na wstępie. To zdecydowanie jest bardzo ważne i decyzja Fernando Santos wpływa na ogólny jego odbiór wśród fanów piłki nożnej. O co tak naprawdę chodzi?

Fernando Santos od razu zrobi to, czego Sousa nie zrobił!

Przypomnę, oficjalnie dziś dowiedzieliśmy się, że Fernando Santos został trenerem reprezentacji Polski. Fakt, Cezary Kulesza już wczoraj pochwalił się w mediach społecznościowych o tym, że to właśnie były selekcjoner Portugalii będzie teraz prowadził naszą drużynę do zwycięstw. Jest jednak coś, co bardzo spodobało mi się podczas oglądania oficjalnej prezentacji nowego trenera naszej reprezentacji.

Przypomnijmy, temat związany z selekcjonerem jest bardzo… problematyczny. To znaczy, był, ponieważ mamy już nowego trenera. Zacznijmy od zwolnienia Czesława Michniewicza, który przecież spełnił wszystkie powierzone mu zadania. Później dziennikarze spekulowali, kto będzie zastępcą Michniewicza. Ostatecznie pojawiło się nazwisko Portugalczyka, który jako doświadczony trener miał zająć się prowadzeniem reprezentacji.

Mamy więc nowego trenera Reprezentacji Polski. Podoba mi się nie tylko duże doświadczenie Portugalczyka, ale również jego decyzja, o której poinformował chwilę po rozpoczęciu konferencji. Chodzi nie tylko o wizję współpracy z poszczególnymi zawodnikami, o plany, taktykę czy nawet współpracę ze szkółkami. Mam na myśli to, że np. w porównaniu do Paulo Sousy, Fernando Santos zamieszka na stałe w Polsce. Przypomnijmy, że poprzedni trener z Portugalii przylatywał rzadko do naszego kraju. Nowy selekcjoner Reprezentacji Polski postanowił podejść do sprawy zupełnie inaczej. I słusznie.

Warto przypomnieć, że podobnie do sprawy podszedł Leo Bennhakker, który wspominał, że jeśli pracujesz w danym kraju, powinieneś tam być cały czas. W rozmowie z Przeglądem Sportowym były selekcjoner Polski krytykował podejście Sousy do tematu współpracy z reprezentacją. Dlatego też Holender prowadzący naszą kadrę przez trzy lata (2006 – 2009) zdecydował się na zamieszkanie w Warszawie. Taką samą decyzję podjął Fernando Santos, który w lutym przybędzie do Polski i zostanie w naszym kraju na stałe. Już teraz w Polsce zamieszkają jego współpracownicy ze sztabu szkoleniowego.

Przypomnę również, że już 24 marca w Pradze zagramy z Czechami w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Będzie to pierwszy “test” nowego trenera reprezentacji Polski.