Cezary Kulesza oficjalnie odkrył wszystkie karty i zaprezentował nowego selekcjonera drużyny narodowej. Fernando Santos trenerem reprezentacji Polski!

Wiele tygodni spekulacji

Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Polski Związek Piłki Nożnej nie przedłuży kontraktu z Czesławem Michniewiczem i ten z dniem 1 stycznia przestanie pełnić funkcję trenera reprezentacji Polski, wszyscy zastanawiali się, kto będzie jego następcą.

Cezary Kulesza długo czekał z prezentacją nowego trenera, ale już wiemy, kto nim został! Fot. PZPN

Fernando Santos trenerem reprezentacji Polski

Kandydatów było sporo. Na początku mówiło się o tym, że głównym kandydatem jest Andrij Szewczenko, potem sugerowano, że reprezentację przejmie Nenad Bjelica. W gronie kandydatów wymieniało się takie nazwiska jak Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Roberto Martinez czy nawet Diego Simeone, z którym rzekomo kontaktował się PZPN. Teraz wszystko jest już jasne!

OFICJALNIE! Fernando Santos trenerem reprezentacji Polski!

Portugalczyk nowym trenerem reprezentacji Polski

Przed chwilą prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, przedstawił nowego trenera reprezentacji Polski. Został nim Fernando Santos!

Santos przewijał się we wcześniejszych przeciekach, a teraz mamy oficjalne potwierdzenie. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w przeszłości trenował między innymi reprezentację Portugalii. Z PZPN związał się on kontraktem. Za dwa miesiące rozegra swój pierwszy mecz w roli szkoleniowca drużyny narodowej. W marcu nasza kadra zmierzy się z Czechami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech.

Źródło: PZPN/Łączy nas piłka. Fot autorstwa Анна Нэсси – https://www.soccer.ru/galery/1053759/photo/730332, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71215156