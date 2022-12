Michniewicz został zwolniony! Prezes PZPN przekazał informację!

Czesław Michniewicz został zwolniony! Prezes PZPN, Cezary Kulesza, potwierdził, że z końcem roku 52-letni trener przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania

– prezes PZPN Cezary Kulesza.