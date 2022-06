Jeremy Sochan nie zagra w Lidze Letniej? COVID-19 pokrzyżował plany

Jeremy Sochan jest pierwszym Polakiem, który został wybrany w pierwszej dziesiątce draftu NBA. Fani koszykówki w naszym kraju, jak i San Antonio Spurs, czyli drużyny, która go wybrała, zacierali ręce na debiut zawodnika w Lidze Letniej. Niestety, do tego może nie dość!

Jeremy Sochan z pozytywnym wynikiem COVID-19

Liga Letnia to swego rodzaju turniej, w którym swoje talenty pokazują gracze, którzy zostali wybrani w drafcie do ligi NBA oraz tacy, którzy próbują dostać się do najlepszej ligi koszykówki na świecie „tylnymi” drzwiami. Co rok wielu zawodnikom się to udaje, jednak są to rozgrywki, które mają sprawdzić młode talenty na tle konkurencji z NBA.

Jeremy Sochan miał zagrać w tegorocznej edycji ligi letniej, jednak wiele wskazuje na to, że Polaka tam nie zobaczymy. Jak podają źródła bliskie San Antonio Spurs, skrzydłowy zaraził się wirusem COVID-19, przez co prawdopodobnie nie pojawi się na obozie przygotowawczym swojego zespołu do Ligi Letniej. Sam występ w turnieju stoi pod znakiem zapytania.

Czy Polak wystąpi w Lidze Letniej w Las Vegas?

Fani koszykówki i San Antonio Spurs mają powód do niezadowolenia, ponieważ Jeremy Sochan był najwyższym wyborem klubu z Teksasu w tegorocznym drafcie. „Ostrogi” wybrały w nim również Malaki’a Branham’a z 20. wyborem oraz Blake’a Wesley’a z 25. wyborem.

Jest jednak szansa, że Jeremy Sochan wróci na początek Ligi Letniej. Pierwsze spotkanie San Antonio Spurs rozegrają 8 lipca o 23:00 czasu polskiego. Miejmy nadzieję, że Polak wystąpi w turnieju rozgrywanego w Las Vegas. Klub z Teksasu rozpoczął przebudowę – wczoraj wytransferowali gwiazdę zespołu, Dejounte Murray’a do Atlanty Hawks w zamian za wybory w przyszłych draftach oraz weterana, Danilo Gallinari.

Źródło: ExpressNews/Zdjęcia: Twitter @SAS