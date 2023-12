Jeśli apokalipsa nadejdzie jutro, musisz mieć to urządzenie

Hipotetyczny scenariusz – nadchodzi apokalipsa, a Ty zastanawiasz się skąd wziąć prąd? W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będą zasilacze awaryjne UPS Newell Force, które nie tylko dadzą Ci energię, ale również będą monitorować stan sieci i chronić podpięte do nich urządzenia przed nagłymi skokami napięć. Takie urządzenie powinien mieć każdy!

Zasilacze UPS Newell Force z technologią line-interactive

Zasilacze awaryjne UPS Newell Force zostały zaprojektowane z myślą o generowaniu energii w nagłych przypadkach jej braku. Oparte na technologii line-interactive, wykorzystujące konstrukcję offline urządzenie wyposażone zostało w przetwornik napięcia, który niezależnie od źródła zasilania, zawsze pozostaje aktywny.

Przeczytaj także: Dzięki Logitech Sight pracownicy on-line poczują smak świąt!

Kiedy zasilacze UPS Newell Force korzystają z prądu sieciowego, zapewniają stabilizację napięcia, chroniąc przed nagłymi skokami i spadkami napięcia, które mogą uszkodzić podpięty sprzęt lub zaburzyć jego pracę. W sytuacji, gdy zasilacz przechodzi na zasilanie akumulatorowe, przetwornik przekształca prąd stały na prąd zmienny, zapewniając ciągłe zasilanie. Istotną zaletą technologii line-interactive jest bardzo krótki czas przełączania, co oznacza, że zasilacz natychmiastowo reaguje na wszelkie zmiany.

Zasilacz awaryjny Newell Force LI-1500

Idzie apokalipsa? Zabezpiecz swój dom!

Zasilacze awaryjne Newell z serii Force (LI-600, LI-1000, LI-1500) stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno dla przestrzeni domowej, jak i biurowej. Urządzenia te nie tylko zapewnią nam dostęp do prądu dzięki swoim komponentom, ale również z racji swoich kompaktowych wymiarów można zabrać je dosłownie wszędzie, nawet tam, gdzie przestrzeń jest mocno ograniczona. Kompaktowy zasilacz umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń, co pozwala zabezpieczyć wiele urządzeń. Tego typu urządzenia muszą być niezawodne i zasilacze z serii Force takie są. Lepiej mieć je przy sobie w czasie apokalipsy!

Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-600 Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-1000 Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-1500

Zasilacze UPS Newell Force zabezpieczą również sieć

Zasilacze UPS efektywnie dbają o bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej, ponieważ zostały wyposażone w zarówno wejście, jak i wyjście RJ-45. Do jednego ze złączy można podłączyć np. kabel odpowiedzialny za dostęp do internetu, a do drugiego kabel prowadzący do modemu lub routera. W ten sposób ochronimy infrastrukturę teleinformatyczną przed nagłymi fluktuacjami napięcia, ponieważ zasilacz awaryjny będzie pełni rolę pośrednika.

Zasilacz awaryjny UPS Newell Force LI-1000

Oprogramowanie, które pomoże Ci monitorować pracę urządzenia

Zasilacze awaryjne z Newell Force oferują możliwość korzystania z darmowego oprogramowania monitorującego, Power Manager II. Dzięki niemu jesteśmy w stanie monitorować zarówno stan pracy zasilacza, jak i poziom naładowania akumulatora. To nie wszystko, ponieważ aplikacji pozwala na śledzenie parametrów w czasie rzeczywistym bezpośrednio na ekranie komputera. Na obudowie urządzenia znajduje się port USB typu B, który umożliwia podłączenie do go naszego PC lub laptopa.

Zasilacz awaryjny Newell Force LI-600

Dodatkowym udogodnieniem, jakie zapewnia aplikacja, jest możliwość zaplanowania czasu działania urządzenia. Oprogramowanie może również zdalnie informować o zidentyfikowanych zdarzeniach poprzez powiadomienia wysyłane na adres e-mail. Aplikacja jest oczywiście dostępna w języku polskim, jak i w innych językach.

Szczegółową specyfikację wszystkich modeli Newell Force znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: opr. wł./info. prasowe