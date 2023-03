Umów się do mechanika, jeśli to robisz! Uszkodzisz silnik!

Wielu kierowców popełnia ten błąd, więc eksperci biją na alarm. Tankowanie “pod korek” nie jest zdrowe dla silnika, dlatego też warto się tego wystrzegać. Już teraz można zapisać się na kolejkę do mechanika! Alarm został podniesiony ze względu na masowe strajki we Francji, które spowodowały, że kierowcy zalewają swoje baki “na zaś”.

Eksperci odradzają. Już teraz możesz umawiać się do mechanika!

We Francji trwają masowe strajki wywołane zwiększeniem wieku emerytalnego. Z tego powodu wielu kierowców obawia się, że zaraz zacznie brakować paliwa na tamtejszych stacjach. Oczywiście, aby mieć pewność, że pewnego dnia ich samochód nie będzie miał niedoboru paliwa w zbiorniku, tankują “pod korek”.

Jeśli to robisz, to już umów się do mechanika! Uszkodzisz silnik! fot. mat. wł.

Kierowco, jeśli to robisz, to już teraz umów się do mechanika! Tak właśnie mówią eksperci, którzy biją na alarm w zawiązku z tankowaniem ponad stan. Dlaczego lanie paliwa po “odbiciu” pistoletu jest niebezpieczne dla naszego samochodu?

Lanie “pod korek” może uszkodzić nasze auto?

Jak podaje dziennik “Ouest France”, kierowcy przed obawą o braki paliwa na tamtejszych stacjach, zapełniają swoje zbiorniki paliwa do oporu. Nie bez powodu w instrukcjach wielu samochodów wyraźnie napisane jest, aby tego unikać. Rozchodzi się bowiem o to, że zbyt duża ilość paliwa może skutkować zalaniem systemu odpowietrzania oraz rury wlewowej. To też dlatego pistolet po przekroczeniu pewnego poziomu po prostu “strzela”.

Jest też jeszcze jedna kwestia, a mianowicie lanie “pod korek” może spowodować zagrożenie na drodze. Jak podaje Christophe La Pierre, kierownik warsztatu Norauto w Chantepie, nadmiar paliwa może zostać odprowadzony z baku na tylną oś, co w tym przypadku działa jak smar, oraz na drogę, przez co powstaje ryzyko poślizgu.

