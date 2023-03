Szykuje się pogrom. GITD kupuje BMW które ma 5,9 do setki!

8,6 miliona złotych będą kosztować nas nowe zabawki, bowiem GITD kupuje BMW, które jest piekielnie szybkie i, co gorsza, nieoznakowane!

Czy tego chcemy czy nie, klamka zapadła, a inspektorzy pracujący dla GITD będą niedługo śmigali nowymi nieoznakowanymi BMW. Auta te są bardzo szybkie i pewne w prowadzeniu, co skutecznie zniechęca do ucieczki. Dla tych troszeczkę spokojniejszych kierowców mam dobrą wiadomość – samochody te nie będą posiadały wbudowanych urządzeń do rejestrowania, dlatego też nie musicie się obawiać (chyba) tego, że GITD was nagra jak przekraczacie prędkość. Swoją drogą, temat tego przetargu również był dość interesujący.

W skrócie, w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono przetarg. Chętnych było niewielu, bo i budżetowo nikomu się to nie zgadzało. GITD chciało dać 7 milionów złotych za 22 samochody. No, 7,5 miliona. Nikt jednak za tyle nie chciał ich sprzedać. BMW Zdunek Premium stwierdził, że ok, sprzeda auta, ale za 8,6 mln zł. Inspektorzy poszukali po kieszeniach (podatników) i ostatecznie udało im się uzbierać wymaganą kwotę, dzięki czemu niedługo będą mogli “wozić się” nowymi “trójkami”.

GITD kupuje BMW 330i xDrive. Pewnie zazdrościli policji

Oczywiście, ja sobie tutaj delikatnie żartuję z tymi zazdrościami, chociaż kto wie, skoro ponownie przygotowali przetarg i dali milion złotych więcej? Przecież nie będą gorsi i nie mogą kupić jakiejś Skody Octavii, prawda? Auta musiały być wyposażone w czujniki parkowania, nawigację, tempomat, czy nawet technologię analizującą tzw. “martwe pole”. Podróżujący muszą się też czuć bezpiecznie, dlatego auta wyposażono w poduszki – także te na kolana, a także kurtyny w obu rzędach siedzeń! Najnowsza generacja o oznaczeniu 330i xDrive jest wyposażona w 2-litrowy silnik, który generuje 258 KM i 400 Nm. Współpracuje z 8-biegowym automatem, a przyspieszenie do setki tego sedana z napędem na cztery koła trwa zaledwie 5,9 sekundy. Robi wrażenie.

Na zdjęciu jest stara trójka. Oni będą mieli te najnowsze!

Co ciekawe, pomimo tego, że będą to nieoznakowane auta, a więc idealne do ścigania piratów drogowych, żaden z tych pojazdów nie będzie wyposażony we wbudowany miernik prędkości. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma zatwierdzonych do użytku tak zwanych wideorejestratorów, które potrafią wykonać dynamiczny pomiar. Czyli co? Jak łapie Was drogówka i pokazuje nagranie to jest ono nieprawidłowe?

Fakt będą laserowe mierniki, ale te przenośne. Inspektorzy będą więc musieli stanąć na poboczu i w ten sposób łapać kierowców, którzy przekraczają prędkość. Po co to komu? Nie wiem. Przecież mamy drogówkę. Najwidoczniej budżet trzeba łatać i do policji dołączy GITD, które również będzie hurtowo wystawiać mandaty. I dlatego stwierdzam, że szykuje się pogrom, bo przecież te 8,6 miliona złotych trzeba sprawnie odrobić.

Źródło: GITD.