Szykuje się prawdziwa gratka dla fanów motoryzacyjnych nowinek! Podczas tegorocznego Poznań Motor Show, które potrwa od 24 do 27 kwietnia, marka Kia zaprezentuje aż dwie zupełnie nowe premiery – użytkowego, elektrycznego dostawczaka PV5 oraz odświeżony model elektryczny – EV6.

KIA EV6 GT-line AWD 77,4 kWh.

Polski przedstawiciel marki informuje, że to nie tylko kolejna prezentacja samochodów, a wręcz coś innego. To początek nowej ery dla KIA w Polsce. Zgadzacie się? Cóż, nie do końca jesteśmy pewni tego, że prezentacja kolejnych wyłącznie elektrycznych modeli jest dobrym podejściem. Szczególnie, że widać w Europie odwrót od chęci zakupu tego typu samochodów i wcale nie chodzi tylko o nasz rodzimy rynek. Wręcz przeciwnie!

Doskonałym przykładem jest chociażby marka AUDI, która przy modelach A5 i A6 kontynuuje sprzedaż silników TDI. Mało tego, azjatyckie marki (ciężko je wymienić, jest ich tak dużo) również wchodzą Do Europy z modelami hybrydowymi, a nawet klasyczną benzyną z turbo. Wróćmy jednak do marki KIA i jej premierowych modeli, które zobaczymy już niebawem na targach motoryzacyjnych w Poznaniu.

Elektryczny dostawczak z przyszłości – oto Kia PV5

Jeśli myślisz, że samochody użytkowe są nudne, PV5 szybko wyprowadzi Cię z błędu. To pierwsze auto tej marki z zupełnie nowej serii PBV (Platform Beyond Vehicle), stworzonej z myślą o klientach biznesowych. W Poznaniu zobaczymy wersję Cargo, czyli dostawczą, ale do wyboru będą też warianty osobowe. Auto bazuje na modularnej platformie przypominającej deskorolkę – co oznacza, że można je łatwo dopasować do różnych potrzeb.

A pod maską? Elektryczny silnik o mocy 163 KM, moment obrotowy 250 Nm i zasięg do 400 km. Ładowanie od 10 do 80%? Tylko pół godziny. Do tego różne wersje nadwozia, nawet taka, która pomieści dwie europalety! Podobne wartości jak w przypadku niedawno zaprezentowanego modelu Nissan Interstar.

PV5 to nie tylko przewożenie towarów. To też komfort użytkowania – cyfrowy kluczyk, funkcja ładowania urządzeń (V2L), automatyczne rozpoznawanie ładowarki i zdalne aktualizacje. Brzmi jak auto przyszłości? No właśnie, a jednak to teraźniejszość.

Kia PV5 Cargo.

Nowe EV6 – jeszcze bardziej stylowe i jeszcze bardziej elektryzujące

Druga gwiazda stoiska Kia to nowa odsłona kultowego już EV6. Od premiery w 2021 roku sprzedało się ponad 210 tys. egzemplarzy. Liczba robi wrażenie, tym bardziej, że to przecież samochód na prąd. Teraz przyszedł czas na poważny lifting.

Nowy model EV6 to bardziej futurystyczny wygląd, nowy zderzak, przód z charakterystycznymi reflektorami i tył z nową grafiką świateł. Ale najważniejsze zmiany kryją się pod karoserią – zupełnie nowy akumulator czwartej generacji (aż 84 kWh!), większy zasięg (do 766 km w cyklu miejskim!) i ultraszybkie ładowanie – 18 minut od 10 do 80%. Oczywiście, marka będzie nadal oferować wersję usportowioną. Jeśli lubisz emocje za kierownicą – odmiana GT zrobi na Tobie wrażenie. Wystarczy spojrzeć na liczby. Moc? 650 KM. Przyspieszenie? 3,5 sekundy do setki i prędkość maksymalna 260 km/h. Tak, to wciąż elektryk.

Nowa Kia EV6.

Gdzie i kiedy?

Wszystko to zobaczycie na żywo już od 24 kwietnia w hali 5 podczas Poznań Motor Show 2025. Konferencja prasowa marki rusza o 13:30 – warto być wcześniej, bo zapowiada się spore zainteresowanie.

Premiery PV5 i nowego EV6 to efekt współpracy Kia Polska i lokalnych dealerów – Delik, Lee Motors, Marvel i Pol-Car. Jeśli jesteś fanem nowoczesnej motoryzacji, po prostu musisz tam być. Więcej szczegółów i bilety znajdziesz na stronie motorshow.pl. Oczywiście, nadchodzące targi Poznań Motor Show to nie tylko prezentacja dwóch modeli marki KIA. Warto uczestniczyć w wydarzeniu także np. dla Novitec Ferrari 812 GTS N-LARGO. Nie sposób nie wspomnieć, że powstało zaledwie osiemnaście sztuk tego modelu.

Podczas tegorocznego Motor Show zobaczymy również nowości chińskich marek, a jest ich przecież bardzo dużo. Każdego dnia otrzymujemy wiele informacji prasowych na ich temat. W Poznaniu będzie można również sprawdzić najnowszy koncepcyjny model INITIUM.