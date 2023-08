Kierownica w Tesli unieruchamia się w trakcie jazdy! Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stanów Zjednoczonych (NHTSA) poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie problemów z kierownicami w modelach Model 3 i Model Y.

Kolejny problem giganta. Jest niebezpiecznie!

Decyzja ta została podjęta po otrzymaniu wielu skarg od użytkowników dotyczących potencjalnych defektów w tych komponentach. Według doniesień The Verge, NHTSA otrzymała liczne raporty od kierowców, którzy zgłaszali problemy z elektrycznym układem wspomagania kierownicy w Modelu 3 i Modelu Y. Skargi obejmują utratę mocy układu kierowniczego, co może powodować trudności w prowadzeniu pojazdu.

Jak podaje jeden z użytkowników, u którego wystąpiła usterka – “samochód stracił wspomaganie kierownicy, a sam komponent utknął w miejscu i pozwala tylko na jazdę do przodu lub do tyłu. Skręcanie jest niemożliwe. Włączenie i wyłączenie auta nic nie daje, a samochód musiał zostać odholowany do serwisu Tesli”.

Kierownica w Tesli unieruchamia się w trakcie jazdy!

Tesla, amerykański producent samochodów elektrycznych, zdążył już zareagować na tę sytuację, potwierdzając świadomość problemów zgłaszanych przez klientów. Firma zadeklarowała pełną współpracę z NHTSA w trakcie przeprowadzania dochodzenia w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych zagrożeń. Co ciekawe, kierownica w Tesli to nie jedyny problem, ponieważ NHTSA dostaje także zgłoszenia o bezpodstawnym hamowaniu podczas jazdy.

Kierownica w Tesli unieruchamia się w trakcie jazdy

Dochodzenie NHTSA może wpłynąć na działania serwisowe i ewentualne wzywanie do naprawy nawet 280 tysięcy samochodów objętych potencjalnym defektem. W przypadku stwierdzenia wady w kierownicach, Tesla będzie zobligowana do wprowadzenia odpowiednich środków naprawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników swoich pojazdów.

Kierownica w Tesli unieruchamia się w trakcie jazdy!

Warto zauważyć, że kwestie związane z bezpieczeństwem w pojazdach elektrycznych, takich jak Tesla, są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój rynku samochodów zasilanych energią elektryczną. NHTSA, jako organ regulacyjny, ma za zadanie zapewnić, aby wszelkie potencjalne zagrożenia dla kierowców i pasażerów zostały właściwie zidentyfikowane i rozwiązane w celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa na drogach.

