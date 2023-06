Jakub Kiwior wróci do Serie A? Najnowsze informacje sugerują, że polski obrońca, który pół roku temu przeniósł się do Arsenalu, znalazł się na celowniku aktualnego mistrza Włoch, Napoli!

Pół roku w Arsenalu. Szykuje się transfer?

Jakub Kiwior jeszcze pół roku temu był zawodnikiem włoskiej Spezii. Drużyna z miasta La Spezia sprzedała swojego obrońcę do Arsenalu za kwotę 25 milionów euro, choć o jego usługi zabiegało kilka wielkich europejskich klubów.

Przeczytaj także: Polski piłkarz trafi do Premier League? “10 mln euro”

Spezia sprzedała Kiwiora za kwotę 25 milionów euro. Fot. Spezia Calcio

Konkurencja Polaka w Arsenalu jest dość mocna, jednak pod koniec sezonu zaczął grywać w pierwszym składzie Kanonierów, choć trzeba podkreślić, że z powodu kontuzji pleców do gry niezdolny był William Saliba. To jednak nie umniejsza faktu, że polski obrońca pokazał się z bardzo dobrej strony.

Kiwior wróci do Włoch?

Pomimo tego, że pół roku temu Polak został piłkarzem Kanonierów, nie oznacza, że drużyny zrezygnowały z pomysłu sprowadzenia do siebie obrońcy. Pojawiły się informacje, które sugerują, że Jakub Kiwior wróci do Włoch, a na transfer liczy Napoli.

Kiwior wróci do Włoch? Sensacyjne informacje! Fot. Arsenal Twitter

Jakub Kiwior miałby być zastępcą Kima Min-jae, którym interesuje się kilka europejskich gigantów, w tym m.in. PSG czy Manchester United. Klauzula transferu Koreańczyka to 60 milionów euro i jeśli mistrz Włoch zdecyduje się na sprzedaż swojego stopera, to jego następcą miałby być właśnie młody polski obrońca.

Jeśli Kiwior wróci do Włoch, to miałby być to transfer na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Źródło: Mundo Napoli/ Zdjęcie główne: Twitter