Polski piłkarz trafi do Premier League? “10 mln euro”

Kolejny polski piłkarz trafi do Premier League? Chodzi o bramkarza FC Kopenhagi, Kamila Grabarę, który rzekomo znalazł się na celowniku beniaminka najlepszej ligi angielskiej – Burnley.

Kamil Grabara szykuje się do transferu

Polski bramkarz FC Kopenhagen ma za sobą bardzo udany sezon w duńskim zespole. Polak mierzy jednak wyżej, choć w minionym sezonie grał ze swoją drużyna w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Po jednym z meczów przeciwko Manchesterowi City dostał pochwały od Pepa Guardioli.

Grabara trafił do Kopenhagi dwa lata temu i od tamtej pory jest podstawowym bramkarzem klubu. Fot. Twitter

O tym, że Kamil Grabara może zmienić klub pisze się od jakiegoś czasu, jednak dopiero teraz pojawiły się konkrety. Polski bramkarz może powrócić do Premier League. We wczesnych latach swojej kariery grał on w Liverpoolu, jednak nigdy nie zagrał meczu w pierwszym składzie The Reds.

10 milionów euro na stole?

Jak poinformował Mateusz Borek z “Kanału Sportowego” Kamil Grabara wkrótce może trafić do angielskiej Premier League, a zainteresowanym jego ściągnięciem jest beniaminek rozgrywek – Burnley. Vincent Kompany, legenda Manchesteru City i obecny trener Burnley, miał ostatnio zjawić się w Kopenhadze by obserwować polskiego bramkarza.

Trener Burnley, Vincent Kompany, miał osobiście udać się do Danii obserwować polskiego bramkarza. Fot. Twitter

Mateusz Borek podaje, że Kamil Grabara może przejść do angielskiej drużyny za kwotę około 10 milionów euro. Na ten moment nie ma żadnych konkretnych ofert, jednak wkrótce może się to zmienić.

