Mbappe podjął decyzję. Poinformował o tym PSG!

Kylian Mbappe podjął decyzje w sprawie swojej najbliższej przyszłości w paryskim klubie. Francuz zdecydował, że nie podpisze nowej umowy z Paris-Saint Germain, co oznacza, że wkrótce może przenieść się do nowego klubu, a ten już na niego czeka. Jest to oczywiście Real Madryt!

Mbappe podjął decyzję – nie przedłuży kontraktu z PSG

W poniedziałek w sieci pojawiła się szokująca informacja dla kibiców Paris-Saint Germain. Kylian Mbappe podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości w paryskim klubie. Napastnik zdecydował się nie podpisywać nowej umowy z klubem z Parku Książąt.

Francuz nie przedłuży kontraktu z PSG. Real Madryt już szykuje ofertę!

Taka decyzja zawodnika zaszokowała cały świat, a największe oburzenie oczywiście wywołała ona wśród działaczy paryskiego klubu. Od razu pojawiły się informacje, że Mbappe wkrótce zostanie sprzedany. PSG nie chce puszczać go za darmo i rzekomo zrobi wszystko, aby ten nie trafił do Realu Madryt.

Real Madryt zrobi wszystko, by ściągnąć Francuza

I to właśnie Real Madryt jest głównym faworytem do ściągnięcia francuskiego napastnika. Fakt, że Kylian Mbappe podjął decyzję o nie przedłużeniu kontraktu ze swoim obecnym klubem, dolał oliwy do ognia. O potencjalnym transferze do Madrytu w kwestii 24-latka pisze się już od wielu sezonów i wiele wskazuje, że wkrótce fikcja może stać się rzeczywistością.

Fiorentino Perez zapowiedział, że zrobi wszystko, aby ściągnąć Mbappe do Realu jeszcze w tym okienku transferowym. Źródło: Twitter

Jak podają media, Fiorentino Perez zamierza iść “all-in”, jeśli chodzi o sprowadzenie francuskiego zawodnika do klubu ze stolicy Hiszpanii i chce to zrobić jeszcze w tym okienku transferowym. Takie informacje osobiście przekazał radiu “El Larguero”. Kontrakt Mbappe z PSG ważny jest do czerwca 2024 roku i wiemy już, że prędzej czy później zmieni on barwy klubowe.

