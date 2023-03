Konkurs Nagroda Jamesa Dysona dla inżynierów to twoja szansa!

W tym roku rusza kolejna edycja konkursu, który skupia się na rozwoju projektowania i inżynierii, a przede wszystkim ma na celu pomóc naszej planecie. Konkurs Nagroda Jamesa Dysona to szansa dla młodych inżynierów, którzy chcą podzielić się ze światem swoimi wynalazkami. Kto może wziąć udział i co można na tym zyskać?

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona to szansa dla młodych inżynierów, którzy chcą pomóc naszej planecie

Globalne ocieplenie jest faktem i naukowcy na całym świecie, za pomocą technologii, starają się zatrzymać postępujące zniszczenie naszej planety. Od 2005 roku Konkurs Nagroda Jamesa Dysona daje możliwość studentom i świeżym absolwentom studiów inżynierskich wykazać się i pomóc w rozwiązywaniu problemów w wymiarze globalnym – od kwestii środowiskowych, a końca na kwestiach opieki zdrowotnej.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Przeczytaj także: Możesz otrzymać zwrot za ogrzewanie od PGE ale spiesz się!

W poprzednich edycjach Konkurs Nagroda Jamesa Dysona zwycięzcy przyczynili się do rozwoju technologii w różnych dziedzinach. Można tutaj wymienić rozwiązania w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych (Plastic Scanner), materiałów biodegradowalnych (Marina Tex, AuREUS) oraz domowej diagnostyki medycznej (Blue Box, HOPES). Od 2005 roku nagrody pieniężne w konkursie otrzymało ponad 390 wynalazków, a ponad 70 proc. zwycięzców na etapie międzynarodowym komercjalizuje swoje wynalazki. To może być Twoja szansa!

Poszukujemy młodych inżynierów, którzy próbują rozwiązywać poważne problemy w zrównoważony sposób, np. przy mniejszym zużyciu energii i materiałów oraz pragną zmieniać świat poprzez swoje projekty. Młodzi mają pomysły, które mogą przynieść pozytywną zmianę, więc należy ich wspierać. Konkurs Nagroda Jamesa Dysona ułatwia im realizację zamierzonych celów, dlatego z niecierpliwością czekam na tegoroczne projekty, które będę oceniał. Powodzenia! – sir James Dyson, założyciel firmy Dyson

Co można zyskać, biorąc udział w konkursie?

Młodzi inżynierowie czy studenci, którzy zdecydują się na udział w konkursie, mogą liczyć nie tylko na rozwój swoich projektów, pomoc planecie czy komercjalizację swojego pomysł, ale także na nagrody pieniężne. Zwycięzcy etapu międzynarodowego otrzymają aż 160 000 złotych, natomiast triumfatorzy na etapach krajowych dostaną wsparcie w wysokości 26 000 złotych. W parze z nagrodami pieniężnymi idzie także rozgłos medialny oraz wsparcie od firmy dla zwycięzców poprzednich edycji.

Co można zyskać, biorąc udział w konkursie?

Zwycięzców etapów krajowych wyłoni niezależna komisja, która będzie współpracować wraz z firmą Dyson. Nagród Krajowych znajdą się w topowej dwudziestce, a sam James Dyson wytypuje spośród nich zwycięzcę etapu międzynarodowego.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Czym charakteryzuje się dobre zgłoszenie do konkursu? Przede wszystkim jest to rozwiązanie rzeczywistych problemów, które mają wpływ na stan naszej planety. Projekt można zgłosić za pomocą specjalnego formularza znajdującego się na stronie konkursu. Do konkursu mogą zgłosić się osoby, które posiadają lub w ciągu czterech ostatnich lat przynajmniej przez jeden semestr miały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Udział w konkursie mogą brać też zespoły, a każdy jego członek musi spełniać powyżej opisane kryterium. Uczelnia, na którą uczęszczały osoby biorące udział w konkursie, musi znajdować się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się Konkurs Nagroda Jamesa Dysona.

Sprawdź również ofertę Dyson w Media Markt. Możesz kupić np. odkurzacze, nawilżacze, oczyszczacze bądź produkty do stylizacji włosów w bardzo atrakcyjnych cenach!