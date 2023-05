Kownacki na celowniku znanych niemieckich klubów!

Dawid Kownacki to obecnie zawodnik Fortuny Dusseldorf grającej w drugiej Bundeslidze. Latem 2023 roku będzie mógł on zmienić klub, ponieważ jego kontrakt z obecną drużyną wygasa. O usługi polskiego napastnika zabiega kilka niemieckich klubów grających na co dzień w pierwszej klasie rozgrywkowej.

Świetny sezon po powrocie do Niemiec

Kownacki graczem Fortuny Dusseldorf został w 2019 roku, do której trafił z włoskiej Sampdorii. Pierwsze miesiące nie były dla Polaka łatwe, nie spełniał oczekiwań trenera, a we wszystkim nie pomagały kontuzje. W sezonie 2022 został wypożyczony do Lecha Poznań, gdzie miał odbudować swoją formę.

Fortuna Dusseldorf straci swojego napastnika? Polak kuszony przez drużyny z Bundesligi. Fot. IG @dkownacki9

Napastnik pomógł swojemu macierzystemu klubowi zdobyć tytuł Mistrza Polski i powrócił do Niemiec w świetnej formie. W tym sezonie potwierdził swoją dobrą dyspozycję, będąc często najlepszym piłkarzem niemieckiego klubu. Wystąpił w 28 spotkaniach, w których strzelił 12 bramek i zdobył 9 asyst.

Gdzie trafi Kownacki? Kluby z Bundesligi starają się o zawodnika

Forma Dawida Kownackiego nie została zignorowana przez inne kluby z Niemiec. Latem 2023 roku Kownacki będzie wolnym agentem i będzie mógł podpisać kontrakt z dowolnym klubem. A jak się okazuje, chętnych nie brakuje! O usługi polskiego napastnika zabiegają na ten moment trzy klub z Bundesligi – Union Berlin, Eintracht Frankfurt oraz Werder Brema.

Przez pewien czas mówiło się, że głównym faworytem do podpisania polskiego zawodnika jest Werder Brema, jednak najnowsze informacje mówią o tym, że pojawił się nowy gracz, który ma ogromną szansę na przejęcie napastnika. Jest nim Hoffenheim. Wszystko jednak zależ od tego, czy klub utrzyma się w lidze. Obecnie mają oni jeden punkt przewagi nad strefą barażową, a dwa nad strefą spadkową. Do końca sezonu Bundesligi zostało cztery kolejki.

Polski napastnik trafi do Hoffenheim? Źródło: Twitter @Tom_ur, @Wlodar85

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, oferta Hoffenheim brzmi najlepiej pod względem finansowym. Czynnikiem decydującym będzie fakt, czy uda im się utrzymać w pierwszej lidze.

