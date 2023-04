Marek Papszun poprowadzi drużynę z Ligi Mistrzów? Jest oferta!

Marek Papszun po tym sezonie oficjalnie przestanie pełnić funkcję szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Okazuje się, że polski szkoleniowiec może wkrótce wykonać ogromny krok w przód, ponieważ łączony jest z drużyną, która regularnie gra w Lidze Mistrzów. O jaki zespół chodzi?

Siedem lat pracy w Częstochowie

Polski szkoleniowiec objął Raków Częstochowa w 2016 roku, kiedy drużyna grała jeszcze w II lidze. Teraz, po latach drużyna Medalików regularnie bije się o mistrzostwo polski i walczy również w europejskich pucharach. Ogromną zasługę w tym wszystkim miał Marek Papszun, który stworzył tę drużynę od podstaw.

Papszun poprowadzi drużynę z Ligi Mistrzów? Fot. Twitter @Rakow1921/Autor nieznany

Wszystko jednak ma swój początek i koniec i w poprzednim tygodniu Marek Papszun ogłosił, że po siedmiu latach spędzonych w Częstochowie pora na zmianę otoczenia. W ostatnich miesiącach trener łączony był z Legią Warszawa, jednak najnowsze informacje są zupełnie inne. Miałby on objąć drużynę z Ligi Mistrzów!

Marek Papszun poprowadzi Maccabi Hajfę?

Informacje o tym, że Marek Papszun łączony jest z Maccabi Hajfa, podały tamtejsze media. Plotki te potwierdził również izraelski dziennikarz i komentator sportowy, Inbal Manor. Przed Polakiem stałoby ogromne wyzwanie i musiałby się zmierzyć z niesamowitą presją, ponieważ klub ten ma ambicje regularnej gry w Lidze Mistrzów.

W tym sezonie drużyna z Izraela wystąpiła w grupie H, w której znajdowała się Benfica Lizbona, PSG oraz Juventus. Co prawda, zajęła ona ostatnie miejsce, jednak po drodze pokonała Juventus 3 do 0. Miałby on zastąpić utytułowanego, ale równie młodego szkoleniowca Baraka Barkhara.

Polski szkoleniowiec miałby zająć miejsce Baraka Bakhara. Fot. Wikipedia

