Ile zarobił Lech Poznań dzięki grze w Europie? Ogromna kwota!

Kolejorz zakończył swój udział w Lidze Konferencji Europy na etapie ćwierćfinałów, gdzie w dwumeczu musiał uznać wyższość ACF Fiorentiny. Przygoda poznańskiej drużyny była piękna. Ile zarobił Lech Poznań w europejskich pucharach? Kwota robi wrażenie!

Kolejorz zrobił wiele dobrego dla polskiej piłki

Lech Poznań został pierwszą polską drużyną od przeszło trzech dekad, która na wiosnę grała w europejskich pucharach. Poznańska drużyna zakończyła swoją przygodę z Ligą Konferencji Europy na fazie ćwierćfinałowej. Ostatnim przystankiem okazała się Florencja, choć teoretycznie kwestia awansu była przesądzona, to Lech do 75 minuty wygrywał na wyjeździe z Fiorentiną 3:0 i jawiła nam się wizja dogrywki.

Poznańska drużyna pokazała się świetnie w Europie. Miejmy nadzieje, że w przyszłym sezonie powtórzą ten sukces! Fot. Twitter @LechPoznan

Przeczytaj także: Michał Skóraś odchodzi z Lecha! Transfer do klubu Ligi Mistrzów!

Niestety, Fiorentina ostatecznie zdołała strzelić dwie bramki i dwumecz zakończył się wynikiem 6:4 dla włoskiej drużyny. Kolejorz w tegorocznej edycji europejskich pucharów rozegrał aż 20 spotkań, co oczywiście przełożyło się na zarobki klubu. Ile zarobił Lech Poznań dzięki grze w Europie?

Ile zarobił Lech Poznań w Europie?

Co prawda Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów odpadł w pierwszej rundzie eliminacji, to jednak w Lidze Konferencji Europy doszedł aż do ćwierćfinału. Dzięki postawie poznańskiej drużyny polska liga awansowała w rankingu UEFA z 26. na 24 miejsce. Ile zarobił Lech Poznań na grze w europejskich pucharach?

Kwota, która wpłynęła na konto poznańskiego klubu, jest bardzo okazała. Według wyliczeń Lech Poznań na grze w europejskich pucharach zarobił 7,67 mln euro, czyli ponad 36 mln złotych! To nie jest jednak ostateczna kwota, ponieważ klub ze stolicy Wielkopolski otrzyma także pieniądze od UEFA z tzw. “market pool”, a do tego trzeba jeszcze doliczyć przychody z biletów, gadżetów czy bonusy od sponsorów.

Ile zarobił Lech Poznań dzięki grze w Europie? Ogromna kwota! Źródło: Twitter @KubaSzlendak

Jak widać, regularna gra w europejskich pucharach mocno się opłaca.

Źródło: Twitter @KubaSzlendak/ Zdjęcia: Twitter @LechPoznan