Michał Skóraś odchodzi z Lecha! Transfer do klubu Ligi Mistrzów!

Lech Poznań co prawda nie awansował do półfinału Ligi Konferencji Europy, pomimo tego, że w rewanżowym spotkaniu z Fiorentiną prowadził w pewnym momencie 3:0, to jednak osiągnął ogromy sukces. Jednym z architektów tego sukcesu był Michał Skóraś. Skrzydłowy odchodzi jednak z Kolejorza. Transfer na ostatniej prostej.

Michał Skóraś w drodze do drużyny regularnie grającej w Lidze Mistrzów

Jednym z głównych bohaterów sukcesu Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy był bez wątpienia Michał Skóraś. Młody skrzydłowy w tej edycji LKE trafił do bramki pięć razy i zanotował także dwie asysty, jednak przede wszystkim prezentował bardzo dobry poziom przeciwko drużynom z wyższych, europejskich lig. To oczywiście zwróciło uwagę innych klubów.

Jak się podaje Sebastian Staszewski z Interia Sport, Michał Skóraś prawdopodobnie wkrótce zostanie piłkarzem belgijskiego Club Brugge. Drużyna ta regularnie gra w Lidze Mistrzów, a w tegorocznej odsłonie doszła do 1/8 finału tych rozgrywek ulegając Benfice Lizbona. Kwota, na jaką ma opiewać transfer to 6-7 milionów euro plus bonusy oraz procent od następnego transferu dla Lecha Poznań. Rzekomo piłkarz również miał już się porozumieć z klubem w sprawie indywidualnego kontraktu.

Piękna przygoda Lecha Poznań w europejskich pucharach

Kibice polskiej piłki klubowej przyzwyczaili się do tego, że na sukcesy w europejskich pucharach nie można liczyć. Co prawda co jakiś czas któraś z drużyn awansuje do fazy grupowej, jednak częściej odpadają one na wcześniejszych fazach eliminacji. W przypadku Lecha Poznań było zupełnie inaczej.

Kolejorz pokazał się z fantastycznej strony, jeśli chodzi o występy w Ligi Konferencji Europy. W fazie grupowej zajął pierwsze miejsce, a w kolejnych etapach wyeliminował skandynawskie Bodo/Glimt oraz Djurgardens. Do kolejnego szokującego wyniku nie brakowało wiele. Pomimo tego, że w ćwierćfinale tych rozgrywek w domu Lech uległ Fiorentinie 4:1, to na wyjeździe do pewnego momentu Kolejorz prowadził 3:0 i zapowiadało się na dogrywkę. Niestety, chwile nieuwagi sprawiły, że włoska drużyna strzeliła dwie bramki i dwumecz zakończył się wynikiem 6 do 4 dla “Fioletowych”.

