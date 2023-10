Kup laptopa Acer i odbierz hulajnogę w prezencie! Szybko!

W ubiegłym tygodniu swoją premierę miały laptopy od firmy Acer z serii Chromebook Plus. Teraz firma przygotowała coś naprawdę specjalnego, ponieważ przy zakupie laptopa Acer hulajnogę elektryczną Acer ES Series 5 otrzymasz w prezencie! Proste? To leć do sklepu!

Chromebooki Plus to wydajne i ciekawe laptopy od Acera

Użytkownicy, którzy cenią sobie styl i wydajność, będą zachwyceni nowymi laptopami Acer z serii Chromebook Plus. Laptopy oferują pojemny dysk SSD i dużą ilość pamięci RAM, co pozwala użytkownikom być kreatywnymi i mierzyć się z naprawdę wymagającymi zadaniami. Urządzenia dostępne są w kilku wariantach – posiadają od 8 GB do 16 GB pamięci RAM, a model 14-calowy oferuje dysk SSD o pojemności 256 GB, natomiast 15-calowy model imponuje nośnikiem o pojemności 512 GB.

To oczywiście nie wszystko, ponieważ najnowsze Chromebooki Plus to wydajność również pod względem łączności. Producent wyposażył je w Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 oraz szeroki zakres portów, w tym USB-C i HDMI. Na pokładzie znajdziemy kamerę 1080p do wideorozmów (z fizyczną przesłoną) używającą zaawansowanej technologii Temporal Noise Reduction (TNR) i posiadającą obiektyw Blue Glass. Funkcja wyciszania mikrofonu i wyłączania kamery jednym kliknięciem z pewnością przyda się w wielu sytuacjach. Dopełnieniem tego wszystkiego są podwójne głośniki z systemem DTS® Audio skierowane ku górę gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Kup laptopa Acer i odbierz naprawdę wypasiony prezent!

Kup laptopa Acer, a w prezencie otrzymasz hulajnogę elektryczną

Jeśli zdecydujesz się na zakup chromebooka od firmy Acer, szykuj się na ekstremalne przeżycia, ponieważ producent w prezencie rozdaje również hulajnogi elektryczne Acer ES Series 5. Zasady promocji są bardzo proste – pierwsze 20 osób, które zdecydują się na zakup Acera z serii Chromebook Plus u jednego z partnerów, otrzyma w prezencie hulajnogi Acer ES Series 5, których wartość wynosi 1799 złotych!

Oferta jest ograniczona do wybranych partnerów, takich jak X-KOM, Komputronik i kilku innych. Każdy z tych sklepów ma swoją ograniczoną pulę nagród. Promocja będzie trwała aż do wyczerpania zapasów i stratuje dziś, tj. 9 października 2023 roku. Warto się śpieszyć!

Źródło: inf. prasowe/Acer