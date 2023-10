Nie wiem skąd taki pomysł, by uczniowie otrzymywali notebooki i to akurat z tego rocznika ale cóż – nie ja tu rządzę. Tak czy inaczej, komputery zaczęły trafiać do uczniów. A co, jeśli laptop dla 4-klasisty nie dotarł, gdyż na przykład dziecko, tak po prostu, jest z innego rocznika? Acer rozpoczyna sprzedaż modelu, który sprosta wszystkim wymogom ucznia i nauczyciela. W końcu podobno oni też dostali bony na zakupy.

Wróćmy do sprzętu, który chciałbym pokazać. Warto, bo jest to tanie rozwiązanie dla osób, które potrzebują laptopa do pracy lub nauki. Na upartego można na nim grać, o ile np. wyposażycie się w NVIDIA GeForce NOW. Dziś jednak nie o tym rozwiązaniu. Marka Acer wprowadza dwa nowe laptopy z serii Chromebook Plus. Mowa o modelach 514 i 515. Cechują je przede wszystkim wyświetlacze IPS z wysoką rozdzielczością oraz, podobno, wydajne procesory. Sprawdźmy, co tak naprawdę oferują oba notebooki klientom.

Mamy w kraju 500 plus, będzie niebawem 800 plus. Acer ma swój… plus, w postaci notebooków, a raczej Chromebooków Plus. Ot, taki żarcik. Oba nowe modele są przeznaczone głównie do pracy biurowej i nauki. Zdradzają to oczywiście podzespoły ale i system operacyjny, który znajdziemy w obu komputerach. Jest to ChromeOS, czyli oprogramowanie oferowane przez Google. To taki Android ale na laptopa, o ile mogę tak go opisać.

Podzespoły różnią się w zależności od modelu, który wybieramy. Zacznijmy więc od Chromebook Plus 514. W tym przypadku klient otrzymuje 14-calowy wyświetlacz IPS WUXGA oferujący rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli. Obudowa skrywa również procesor AMD Ryzę 5 7520 z serii C. Oba warianty łączy pamięć – od 8 do 16 GB RAM. W Chromebook Plus 514 będziemy mieli do dyspozycji 256 GB na nasze dane. Otrzymamy również Bluetooth 5.1 oraz Wi-Fi 6E umożliwiające bezprzewodową łączność internetową. Znajdą się także porty USB oraz HDMI. Jeśli chodzi o czas pracy, model ten ma oferować do 12 godzin bez konieczności podpinania ładowarki.

Acer Chromebook Plus 515 posiada procesory Intel Core 13 i 12 generacji. Mamy więc wysoką wydajność. Podobno notebook ma również pracować do 10 godzin na baterii. W tym przypadku otrzymujemy również większy, bo 15,6-calowy ekran IPS, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Pamięć – tak jak w drugim modelu – 8 – 16 GB RAM, jednak nośnik na dane jest większy – ma 512 GB. Co ciekawe, oba modele cechują się wytrzymałością MIL-STD-810H, a to oznacza naprawdę solidne wykonanie. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że oba notebooki wyposażono w dwa porty USB typu C oraz jeden port USB typu A.

Ile kosztuje Acer Chromebook Plus?

Wszystko zależy oczywiście od tego, który model wybierzemy. Tańszy jest Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T). Jego cena startuje od 20199 zł. Z kolei Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) startuje od 2499 zł. Dodam jeszcze, że można zakupić wersje z ekranami dotykowymi, aczkolwiek nie znam cen takich modeli.

Szczegóły na temat Chromebooków znajdziecie na stronie producenta – marki Acer. Jeśli masz chęć, sprawdź inne nasze artykuły o notebookach i PC-tach.