Jedno jest pewne. V12 jeszcze znalazło swoje miejsce, a w Lamborghini Revuelto wyciągnięto z niego tyle, ile się dało. A to wszystko zgodnie z normami. Wolnossące 12 cylindrów kręcących się do ponad 9 tysięcy obrotów to wprost poezja dla uszu.

Lamborghini Revuelto. V12 o mocy 180 KM? Włosi zwariowali?!

Czym jest Lamborghini Revuelto 2024?

Auto jest dziwnie znajome, gdyż z przodu przypomina inne hybrydowe auto włoskiej marki. Ale to nic mylnego! Może to brat Terzo Millennio? Oj nie. Jest to całkowicie nowa konstrukcja, która posiada V12 zbudowane na nowo. A co to oznacza? Mamy więcej mocy, o wiele więcej i to przy zachowaniu norm emisji. Co prawda, nie obeszło się bez pomocy silników elektrycznych. Ale tak to już bywa. Najważniejsze, że wolnossące V12 się ostało i ma się dobrze. Ale przechodząc do konkretów.

Nowy silnik V12 o pojemności 6.5 litra to wstęp do nowej ery osiągów w superautach. Wspomagany jest 3 silnikami elektrycznymi. Dwa napędzające niezależnie przednie koła i jeden znajdujący się przy skrzyni biegów. A jeśli o niej mowa, to jest nią teraz 8-biegowa “mokra” skrzynia dwusprzęgłowa. Co więcej, to wszystko zbudowane jest w pierwszy raz w pełni wykonanym nadwoziu z włókna węglowego.

To wszystko pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w zaledwie 2.5 sekundy, a do 200 km/h w poniżej 7 sekund. Prędkość maksymalna to zawrotne 350 km/h. A jeśli najdzie potrzeba przemieszczania się po mieście, to w trybie w pełni elektrycznym przejedziemy do 10 kilometrów mając do dyspozycji 180 KM pochodzących z silników elektrycznych.

Sam silnik spalinowy jest lżejszy o 17 kilogramów od swojego poprzednika i generuje więcej mocy. Aż 825 koni mechanicznych dostępne od 9250 obrotów na minutę. Skrzynię biegów umieszczono poprzecznie, aby znalazło się jeszcze miejsce dla 3.8 kilowatowej baterii. Silnik spalinowy napędza wyłącznie tylną oś, a to pozwoliło na zaoszczędzenie przestrzeni właśnie na akumulatory dla silników elektrycznych. Sumarycznie, auto legitymuje się mocą 1015 KM przy stosunku mocy do masy na poziomie 1.75 kg/KM co oznacza, że jest ponad 200 kg cięższe od Aventadora.

Kunszt włoskiej inżynierii

O gustach się nie dyskutuje, a Lamborghini Revuelto czerpie stylistycznie ze wszystkiego co marka ma najlepsze. Design nowego Lamborghini to nawiązanie do lotnictwa, stąd wszędzie widzimy takie kształty litery Y, a kierowca jest swego rodzaju pilotem.

W środku też nastąpiła spora poprawa. Pojawił się nowy system multimedialny o przekątnej 12.3 cala, a pasażer otrzymał swój własny wyświetlacz. Dostaniemy również możliwość wybrania aż 70 kolorów wykończenia wnętrza.

Znalazło się również wiele nowoczesnych rozwiązań. System electric torque vectoring, sterujący mocą przekazywaną na każde koło czy system tylnej skrętnej osi. To wszystko aby poprawić prowadzenie. A samo zastosowanie podwozia z włókna węglowego pozwoliło na odchudzenie auta o 10 procent przy zwiększeniu sztywności o aż 25 procent.

Do tego wszystkiego dano możliwość wybrania aż podobno 13 trybów jazdy, z czego 4 główne (elektryczny Citta, Strada, Sport, Corsa). Każdy z nich inaczej dostosowuje moc i performance auta. W trybie Corsa auto cały czas utrzymuje jak najbardziej naładowaną baterię, aby dawać jak największe osiągi.