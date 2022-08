No może nie do końca nie, bo mają zamiar poczekać na decyzję UE ale czy Lamborghini uratuje silniki spalinowe? Z pewnością nie będzie łatwo takiej marce pozbyć się tak kultowego silnika V12. Już teraz wiadomo, że następca Aventadora będzie hybrydą. Tylko po to, żeby spełnić coraz to bardziej restrykcyjne normy emisji spalin.

Lamborghini uratuje silniki spalinowe? Elektrykom mówią NIE!

Czy Lamborghini uratuje silniki spalinowe?

CEO Lamborghini Stephan Winkelman ostatnio udzielił wywiadu dla Tech Crunch, w którym to dość optymistycznie wypowiedział się na temat przyszłości marki. Otóż twierdzi, że jest jeszcze szansa i może Lamborghini uratuje silniki spalinowe. Niewielka, ale wciąż jest, a środkiem do ich zatrzymania mają być właśnie paliwa syntetyczne. To te, o których pisaliśmy, że Toyota ma zamiar rozpoczynać produkcję.

Również bliźniacza marka Porsche jest obecnie na etapie projektowania silników pod właśnie tą „ekologiczną benzynę”. Jednakże to też nie jest takie proste. Obecne przepisy Unii Europejskiej są dość jasne i zabraniają sprzedaży spalinowych aut już w roku 2035 i to właśnie te przepisy musiałby się zmienić.

“It’s a bit difficult, because the European Parliament decided earlier in the year that they will ban gas engines and diesel engines by 2035, and the smaller manufacturers like Lamborghini by 2036, so we don’t need to decide now,”

“We still have the opportunity maybe to go into synthetic fuel with those type of cars, but this means that there must be a change in the legislation which I cannot foresee right now.”

Jeżeli ta opcja nie weszłaby w życie to markę Lamborghini czeka konwersja na w pełni elektryczną gamę. Jednakże sam CEO Stephan Winkelman nie widzi marki Lamborghini w takiej postaci. Gdyby miało do tego dojść to najpóźniej w 2030 roku Lamborghini będzie oferowało wyłącznie auta bezemisyjne.

Ale to jeszcze nie koniec marki. Wciąż oferuje potężne spalinowe samochody, a najbliższe premiery jak Huracan Sterrato tylko pokazują, że marka ma się wciąż dobrze. Warto też podkreślić, że pomimo ciężkiej sytuacji spowodowanej brakiem materiałów i chipów Lamborghini, nie przeszkodziło to marce w utrzymaniu wysokiej sprzedaży i dostaw aut na poziomie 5090 sprzedanych egzemplarzy w 1 połowie 2022 roku. A to o 30,6% więcej niż w poprzednim roku.