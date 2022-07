Czy to właśnie teraz Toyota wraz z innymi markami wspólnie wyjdzie przed szereg i wprowadzi paliwo przyszłości? Otóż zaczynają się prace nad produkcją bioetanolu, który mocno przyspieszy dekarbonizację transportu.

Koniec elektryków jest bliski? Paliwo przyszłości Toyoty

Paliwo przyszłości?

Właśnie teraz powstaje nowy ośrodek badawczy nad biopaliwami w Japonii. Będzie zajmował się sposobami na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Co to oznacza? Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels, stowarzyszenie o takiej nazwie, które założone zostało przez Toyotę, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota Thusho i koncern energetyczny ENEOS, ma obecnie prowadzić badania nad paliwem przyszłości. Są to paliwa pochodzenia organicznego, m.in bioetanol.

Już od dłuższego czasu wiele krajów zaczyna dostrzegać, że obecny postęp produkcji samochodów elektrycznych do niczego nie prowadzi. Technologia w której są produkowane baterie staje się zbyt droga, przestarzała i moim zdaniem już nieopłacalna. A to przede wszystkim dlatego, że materiały jak lit, kobalt czy metale ziem rzadkich są coraz droższe i trudniej dostępne. Zresztą ich wydobycie też nie obywa się bez zwiększonej emisji CO2. Jedyną opcją jest produkcja akumulatorów z łatwiej dostępnych pierwiastków, ale jak na chwilę obecną nikt otwarcie tego nie wprowadził.

Biopaliwa?

Czy biopaliwa to paliwo przyszłości? Dla ropy alternatywą jest przede wszystkim wodór i paliwa syntetyczne. Te drugie w dużej mierze opierają się na energii ze źródeł odnawialnych. Jednakże mamy jeszcze inną drogę. Są nią biopaliwa. Dają one sporo możliwości i rozwiązań wielu problemów. Przede wszystkim do ich produkcji pobierany jest dwutlenek węgla, a co za tym idzie ogranicza jego stężenie w powietrzu.

Jakie jest więc zadanie stowarzyszenia. Musi ono przede wszystkim określić zagrożenia, wyznaczyć cele i stworzyć swego rodzaju prototyp produkcji tego paliwa. Ważną kwestią jest, żeby produkcja bioetanolu w żadnym stopniu nie konkurowała z produkcją żywności a wykorzystanie biomasy ma być stworzone w taki sposób, że cyrkulacja wodoru, tlenu i CO2 ma być jak najkorzystniejsza dla środowiska.

Wykorzystanie CO2 w produkcji biopaliw

Ważną kwestią będzie opracowanie przez stowarzyszenie metod wykorzystania CO2 na skalę przemysłową przy produkcji bioetanoli oraz tlenu jako produktu ubocznego uzyskiwania wodoru. Jak to ma wyglądać? Będzie to obieg zamknięty zasilany przede wszystkim energią odnawialną. Surowiec, który uzyskiwany jest przy produkcji etanolu posiada produkt uboczny jakim jest dwutlenek węgla. Ten ma być natomiast wykorzystany już jako surowiec do produkcji paliwa syntetycznego. Wodór potrzebny do benzyny syntetycznej uzyskiwany będzie w procesie elektrolizy przy użyciu energii odnawialnej, a tlen ma zostać użyty do produkcji biopaliwa.

Proste? I to jak. Teraz zostało to tylko przeanalizować, wdrożyć i można stawiać pierwszą prototypową produkcję. Ja osobiście cieszę się niezmiernie, gdyż pozwoli nam to na zachowanie samochodów spalinowych, bez których motoryzacja jaką znamy zniknie na zawsze.