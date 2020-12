Leasing od podszewki – poznaj wygodne narzędzie dla przedsiębiorców

Sponsored Materiał zewnętrzny

W ciągu ostatnich lat leasing stał się jedną z najczęściej wybieranych form finansowania wśród przedsiębiorców. To wygodne rozwiązanie niosące za sobą wiele korzyści – dlatego chętnie sięgają po nie zarówno młodzi właściciele firm, jak i ci z dużym doświadczeniem. Szukasz wygodnego sposobu, by rozwinąć działalność? Poznaj ofertę leasingu online i przekonaj się, co możesz zyskać.

Leasing online – na czym polega?

W dobie powszechnego dostępu do elektroniki oraz internetu wiele dziedzin codziennego życia przeniosło się do sieci. Wśród nich są usługi finansowe i leasingowe – również te skierowana do właścicieli firm i przedsiębiorców.

Tak jest i w przypadku leasingu samochodowego. To rodzaj umowy zawieranej między właścicielem pojazdu – leasingodawcą, a jego przyszłym użytkownikiem, czyli leasingobiorcą. Umowa obowiązuje przez określony okres, w tym czasie strona korzystająca z leasingu zobowiązuje się do dokonywania regularnych opłat leasingowych w zamian za możliwość użytkowania pojazdu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić pojazd za odpowiednią część pierwotnej ceny.

Dziś cały proces uzyskania finansowania może odbywać się zdalnie. To nie tylko szybsze, ale również wygodniejsze rozwiązanie.

Kalkulator leasingowy – jak z niego korzystać?

Dużym udogodnieniem w tej kwestii jest kalkulator leasingowy online. To internetowe narzędzie, dzięki któremu samodzielnie możesz dopasować warunki finansowania do swoich potrzeb. Im oferta bardziej elastyczna, tym lepsze warunki możesz uzyskać.

Zasada działania kalkulatora leasingowego online jest prosta. W pierwszej kolejności określasz, czy interesuje Cię oferta aut nowych, czy poleasingowych. Następnie ustalasz cenę pojazdu oraz deklarujesz sumę wkładu własnego – może to być nawet 0%. Pozostaje jeszcze wskazać okres leasingowania oraz wartość końcową pojazdu… i gotowe. Kalkulator wyliczy wysokość optymalnej raty, a tak przygotowany wniosek możesz przesłać do rozpatrzenia.

Przesłałem wniosek – co dalej?

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, skontaktuje się z Tobą konsultant w celu omówienia procesu zawarcia umowy leasingowej. Dokument możesz przesłać za pośrednictwem poczty. Istnieje także możliwość potwierdzenia transakcji za podczas wideorozmowy z przedstawicielem firmy leasingowej.

