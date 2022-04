LM 1/4 finału: Benfica – Liverpool, Man City – Atletico

W Lidze Mistrzów robi się coraz goręcej. Dziś rozegrane zostaną dwa mecze LM 1/4 finału. Benfica – Liverpool oraz Man City – Atletico Madryt.

Dziś będziemy świadkami dwóch ciekawych spotkań w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Benfica podejmuje Liverpool, natomiast Manchester City zmierzy się z Atletico Madryt. W obu przypadkach meczy LM 1/4 finału nie można wskazać potencjalnego zwycięzcy, aczkolwiek w przypadku pierwszego spotkania, to właśnie „The Reds” są faworytami. Czy słusznie? Przekonamy się dziś wieczorem.

LM 1/4 finału: Benfica – Liverpool

Nie od dziś wiadomo, że spotkania Ligi Mistrzów rozgrzewają kibiców do czerwoności. Tak też może i być dziś, podczas meczów LM 1/4 finału. Na Estadio da Luz zostanie rozegrane spotkanie Benfica Lizbona – Liverpool FC. Podopieczni Jurgena Kloppa mogą wygrać, bowiem świetnie radzą sobie w lidze (drugie miejsce, punkt straty do Man City) oraz walczą o Puchar Anglii.

Oczywiście, nie ma co od razu twierdzić, że to Liverpool wygra. Co prawda piłkarze pokonali Inter 2:0 i to w Mediolanie, jednak u siebie przegrali 0:1. Tak czy inaczej, Benfica ma „twardy orzech do zgryzienia”, ponieważ w 1/8 finału zaliczyli remis 2:2 z Ajaxem, natomiast zapewnili sobie awans do LM 1/4 finału za sprawą wygranej 1:0 w Amsterdamie.

LM 1/4 finału Manchester City – Atletico Madryt

W drugim spotkaniu również angielska drużyna jest faworytem. Na Etihat Stadium, Manchester City podejmuje Atletico Madryt. Poprzednio drużyna z Hiszpanii zremisowała u siebie z „Czerwonymi Diabłami”, aby później, w wyjazdowym spotkaniu wyeliminować Manchester United wygrywając 1:0.

Nie ma co się oszukiwać, Manchester City miał o wiele łatwiej. Najpierw wygrał „pewnie” w pierwszym spotkaniu ze Sportingiem 5:0, jednak w drugim meczu kibice nie zobaczyli ani jednej bramki. Cóż, dziś zobaczymy, który z trenerów – Pep Guardiola czy Diego Simeone lepiej „rozstawią” swoich piłkarzy w pierwszym z dwumeczy LM 1/4 finału.

Liga Mistrzów: Benfica – Liverpool, Man City – Atletico. Gdzie oglądać mecze?

Oba spotkania będą dostępne na online za sprawą Polsat Box Go. Koszt na 30 dni wynosi 40 zł. Całkiem sporo. Na szczęście jutrzejsze spotkanie Villarreal – Bayern będzie można zobaczyć za darmo za pośrednictwem sport.tvp.pl lub TVP1. Jeśli chcecie zobaczyć mecze w telewizji, będziecie musieli wybrać Polsat Sport Premium 1 (Manchester City – Atletico Madryt) lub Polsat Sport Premium 2 (Benfica Lizbona – Liverpool FC).

