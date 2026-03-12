Logi Work Days 2026. Ból pleców przy biurku? To przeszłość.

Ból pleców po pracy? Sztywny kark po kilku godzinach przed komputerem? A może nadgarstki, które przypominają o sobie przy każdym kolejnym kliknięciu myszy? Jeśli brzmi znajomo, nie jesteś wyjątkiem. Logi Work Days podpowiada co zrobić. Według najnowszego badania ponad połowa pracowników biurowych w Europie kończy dzień pracy z fizycznym dyskomfortem.

Logi Work Days. Na zdjęciu Ergo Wave Keys.

I choć dla wielu osób stało się to już niemal „biurową codziennością”, wcale nie musi tak wyglądać. Właśnie dlatego wraca akcja Logi Work Days, w ramach której Logitech zachęca, by spojrzeć na swoje stanowisko pracy trochę inaczej – jak na przestrzeń, która może realnie wpływać na nasze zdrowie, komfort i efektywność.

Ból po pracy? To bardziej powszechne niż myślisz

Zmienił się sposób, w jaki pracujemy. Model hybrydowy na dobre zagościł w wielu firmach, a aż trzy na cztery osoby wykonują swoje obowiązki z różnych miejsc – z biura, domu czy nawet w podróży.Problem w tym, że utrzymanie ergonomicznego stanowiska pracy w takiej rzeczywistości nie zawsze jest łatwe. Często pracujemy przy przypadkowych biurkach, na kanapie albo przy kuchennym stole. Nic więc dziwnego, że nasze plecy czy nadgarstki zaczynają protestować.

Z badania Logitech wynika też ciekawa rzecz – choć aż 60% osób chciałoby poprawić komfort pracy, wielu z nas zwyczajnie nie wie, od czego zacząć. Tymczasem pierwsza zmiana może być naprawdę prosta i… znajduje się dokładnie tam, gdzie pracujemy najczęściej – pod naszymi dłońmi.

Logi Work Days. Na zdjęciu Combo Touch.

Ergonomiczna klawiatura i mysz robią większą różnicę, niż się wydaje

Respondenci wskazują, że największy wpływ na wygodę pracy miałyby biurka z regulacją wysokości i ergonomiczne krzesła. To prawda – ale równie ważne są urządzenia, z których korzystamy przez kilka godzin dziennie.

Logitech podaje, że aż 9 na 10 osób, które przesiadły się na ergonomiczne modele myszy i klawiatury, nie chce już wracać do klasycznych rozwiązań.To właśnie na takich urządzeniach skupia się tegoroczna edycja Logi Work Days.

Logi Work Days. Na zdjęciu Signature Slim Solar+.

Logi Work Days – promocje i ergonomia w jednym

Akcja trwa od 9 do 20 marca i jest częścią obchodów Międzynarodowego Miesiąca Wellbeing. W tym czasie wybrane produkty Logitech zaprojektowane z myślą o wygodnej pracy można kupić w promocyjnych cenach.Wśród nich znalazły się m.in.:

Ergonomiczne rozwiązania

Wave Keys – bezprzewodowa klawiatura o falistym kształcie, która zapewnia aż o 57% większe wsparcie dla nadgarstków i pomaga utrzymać bardziej naturalną pozycję dłoni.

Lift – pionowa mysz zaprojektowana pod kątem 57°, dzięki czemu przedramię układa się w bardziej naturalny sposób podczas pracy.Sprzęt dla osób pracujących mobilnie

Flip Folio – etui z klawiaturą, którą można ustawić w wygodnej pozycji do pisania.

Combo Touch – akcesorium do iPada, które pozwala zamienić tablet w pełnoprawne narzędzie do pracy.

Wygoda i oszczędność czasu

Signature Slim+ oraz Signature Slim Solar+ – klawiatury stworzone z myślą o prostocie obsługi, komforcie i szybkim działaniu.

Logi Work Days. Na zdjęciu Signature Slim Solar+.

Kilka prostych zasad, które mogą uratować Twoje plecy

Sprzęt to jedno, ale eksperci Logitech przypominają też o podstawowych zasadach ergonomii, które często ignorujemy w codziennym pośpiechu.

Najważniejsze z nich są zaskakująco proste:

Kąty proste – łokcie, biodra i kolana powinny znajdować się mniej więcej pod kątem 90°.

Monitor na wysokości oczu – dzięki temu szyja nie jest cały czas pochylona.

Ruch co godzinę – wstań na chwilę, spójrz w dal i napij się wody. To szybki reset dla ciała i głowy.

Komfort przy biurku to nie luksus

Choć często o tym zapominamy, miejsce pracy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Logitech podkreśla, że komfort przy biurku nie powinien być traktowany jak dodatek, ale jak element codziennej higieny pracy.

Logi Work Days to więc nie tylko promocje na sprzęt, ale też przypomnienie, że czasem drobna zmiana – nowa mysz, klawiatura czy kilka prostych nawyków – może sprawić ogromną różnicę.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie Logitech oraz w sklepach takich jak Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Morele czy x-kom.

Sprawdź zestaw MK620/MK625.