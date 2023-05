Lubisz kawę? Ten ekspres kolbowy w Lidlu jest tańszy o 100zł

Ciężko mi wyobrazić sobie dzień bez choćby jednej filiżanki kawy. Jeśli i Ty nie potrafisz zacząć dnia od ulubionego napoju podpowiadam. Ten ekspres kolbowy w Lidlu jest tańszy o 100 zł! To fajna okazja, ponieważ sprzęt potrafi przygotować nie tylko czarną kawę, ale i latte czy cappuccino!

Na co dzień korzystam z ekspresu automatycznego. W naszej redakcji jest to 4Swiss Roma A10 Home, z kolei w domu pyszną kawkę robi mi Melitta Barista TS Smart. Pamiętam jednak, że kilka lat temu nałogowo piłem ulubiony czarny napój z ekspresu kolbowego. Wyobrażałem sobie wtedy, jakbym był baristą w ulubionej kawiarni. I taki też model jest teraz w promocyjnej cenie w Lidlu. Chodzi o SILVERCREST SEMM 1470 A2, który cechuje się bardzo dużą mocą, a co ciekawe, to nie jedyny jego atut. Jest ich znacznie, znacznie więcej!

Ekspres kolbowy w Lidlu SILVERCREST SEMM 1470 A2 w dobrej cenie

Zacznijmy od jednej z najważniejszych rzeczy, czyli ceny, która wydaje się być naprawdę atrakcyjną. Dotychczas prezentowany model mogliśmy kupić za 599 złotych. Lidl zdecydował się jednak obniżyć cenę o 100 złotych. Efekt? SILVERCREST SEMM 1470 A2 kupicie za 499 zł. Co ważne, w tej cenie macie już gratisową dostawę tego modelu do domu.

Sprawdźmy czym cechuje się ten ekspres kolbowy dostępny w sieci Lidl. Zacznijmy od podstaw, czyli ciśnienia. Model ten oferuje ten parametr na poziomie 15 bar – bardzo rozsądny, a zarazem standardowy wynik. Dzięki temu możemy być pewni, że faktycznie otrzymamy napój o takiej intensywności, jakiej byśmy sobie życzyli. Idąc dalej, mamy moc ekspresu wynoszącą aż 1470 W. To bardzo dobra wiadomość dla fanów dobrze przygotowanej kawy. Co ciekawe, jak widać na załączonym zdjęciu, możemy w sposób niemal automatyczny przygotować kawę typu espresso, cappuccino czy latte. Wystarczy wybrać jeden z przycisków ulokowanych w górnej części ekspresu i już.

Jeśli chodzi o kolejne parametry, jakie cechują ekspres kolbowy w Lidlu, mamy przede wszystkim – co nie jest takie oczywiste – system do spieniania mleka. Efekt? Nie tylko wypijemy za pomocą SILVERCREST SEMM 1470 A2 dobrą czarną czy espresso, ale również np. cappuccino czy latte. Kolejna sprawa to zbiornik na wodę – w tym przypadku mowa o pojemności wynoszącej 1,2 litra. Z racji tego, że mamy spieniacz, również otrzymujemy zbiornik na mleko. W tym przypadku jest to pojemnik 0,7 litra. Co jeszcze oferuje ten model? Na przykład wyciągany podest na filiżanki espresso. Jest także możliwość indywidualnej regulacji ilości spieniania mleka. Co ważne, pojemnik na mleko, tackę ociekowe oraz sitka (mamy dwa w zestawie) możemy myć w zmywarce.

Na koniec temat oceny – analizując oceny osób, które już dokonały zakupu, na 257 opinii, aż 181 ocen to pięć gwiazdek (na pięć możliwych) i 51 ocen czterogwiazdkowych (również na pięć możliwych). Jak widać, wiele osób faktycznie poleca ten model i wydaje mi się, że faktycznie jest to ekspres kolbowy, który warto rozważyć, jeśli zależy wam na pysznej kawce każdego dnia.