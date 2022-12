Marciniak prezesem PZPN? Jasna deklaracja sędziego

Szymon Marciniak prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Polski sędzia, który w ostatnim czasie zasłużenie jest osobą, na którą zwracają uwagę media w naszym kraju, zdradził czy w przeszłości wystartuje w wyborach na głowę PZPN.

Polski sędzia doceniany na całym świecie

Szymon Marciniak jest bez wątpienia jednym z największych wygranych zakończonego mundialu w Katarze. Polski sędzia świetnie poprowadził finałowe spotkanie Argentyna – Francja, co docenili kibice na całym świecie. Zachwalali go najbardziej znani sędziowie piłkarscy w historii. Pojawiła się też informacja, że miałby on przeprowadzić szkolenie we Francji.

Polski arbiter został też mianowany do nagrody sędziego roku przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Marciniak ma teraz atencję mediów, na którą w pełni zasługuje, ponieważ reprezentacje najlepszy światowy poziom. Teraz odniósł się do tego, czy w przyszłości pójdzie w ślady byłego sędziego, Michała Listkiewicza, i wystartuje w wyborach na prezesa PZPN.

Marciniak prezesem PZPN?

W wywiadzie dla Radia Zet padło pytanie, czy polski sędzia wystartuje w wyborach na najważniejszą osobę w polskiej piłce. Marciniak prezesem PZPN? Tak, polski sędzia wypowiedział się na temat tego wątku i potwierdził, że w przyszłości planuje zawalczyć również i o ten tytuł. Oczywiście wszystko będzie miało miejsce po zakończeniu kariery sędziowskiej.

Szymon Marciniak w rozmowie dnia @RadioZET_NEWS – czy po zakończeniu kariery pójdzie w ślady Michała Listkiewicza i wystartuje w wyborach na prezesa PZPN? „Tak”. — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) December 30, 2022

Marciniak prezesem PZPN – czy byłby to dobry wybór? Polski sędzia ma obycie w światowej piłce, wie, jak działać pod presją i wydaje się osobą godną zaufania. Na jego kadencję trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ wydaje się, że jego kariera arbitra weszła na zupełnie nowy poziom i 41-latek posędziuje jeszcze kilka spotkań.

