Maseczki chirurgiczne – można wykorzystać je ponownie?

Pandemia daje się nam we znaki nie tylko pod kątem zdrowotnym. Niestety, przez wzmożoną produkcję produktów ochronnych powstał kolejny problem – śmieci. Jest ich całe mnóstwo. Wystarczy zobaczyć na przykład w sklepach spożywczych ile leży przy koszach rękawiczek foliowych. Jest jeszcze jeden produkt, który wykorzystywany jest na skalę masową. Maseczki chirurgiczne. Czy można wykorzystywać je ponownie? Okazuje się, że tak!

Studenci kierunków inżynierskich, a także tych związanych z projektowaniem mogli zgłosić swoje pomysły do konkursu. Nie jest to jednak łatwe wyzwanie. Należało wymyśleć i stworzyć coś, co faktycznie przyczyni się do zmiany świata, a także sprawi, że życie będzie prostsze. Zbyt ogólnie? Oczywiście, też tak myślę. Było to jednak działanie celowe. Zadanie miało zachęcić studentów do mierzenia się z problemami dostrzeganymi w codziennym życiu. Pośród piętnastu zgłoszeń, grono jurorów wybrało zwycięzcę oraz dwóch wicemistrzów Polski.

Maseczki chirurgiczne – czy można wykorzystać je ponownie?

Studenci z Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Edynburgu mówią jasno – tak, można. Laureaci zaprojektowali maszynę, która ma za zadanie zdezynfekować oraz poddać recyklingowi zużyte maseczki chirurgiczne. Finalnie, urządzenie zamienia je w polimerowy granulat, który możemy używać wielokrotnie. Oczywiście inspiracją był problem związany z ilością zużytych maseczek, które „spotykamy” każdego dnia na ulicach i… dosłownie wszędzie. To zaskakujące, że dopiero zespół studentów przygotował maszynę pozwalającą na maksymalizację wydajności procesu recyklingu.

XTRUDE ZERO jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu. Kluczową cechą naszego wynalazku jest modułowość, dzięki której można go łatwo skalować do ogromnego przedsięwzięcia, maksymalizując w ten sposób liczbę maseczek chirurgicznych poddanych recyklingowi. Pomysł opiera się na technologii, która jest już w powszechnym użyciu (automaty vendingowe), co ułatwia produkcję z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury z drobnymi korektami. Wreszcie, jest rzeczą oczywistą, pelet produkowany przez maszynę wykorzystać można do wyrobu dowolnej części z tworzywa sztucznego – w tym części XTRUDE ZERO, takie jak na przykład nowe pojemniki na pelet – mówią Mike Ryan i Aleksander Trakul, autorzy projektu.

Zwycięzcy konkursu zdobyli dziesięć tysięcy złotych, a także możliwość przejścia do dalszego etapu. Mowa o ścisłym, międzynarodowym finale.

Wicemistrzowie krajowi

Nie zapominajmy, że zespół prezentujący rozwiązanie XTRUDE ZERO sprawiający, że maseczki chirurgiczne można wykorzystać ponownie nie był jedynym wyróżnionym przez jury. O nich również warto napisać. Pierwszy nich to NLC – The New Life Capsule. Jest to maszyna, która oczyszcza ścieki. Wykorzystuje się je do hodowli mikroalg oraz grzybów. Co ciekawe, nie potrzebne są zewnętrzne źródła energii oraz dwutlenku węgla. Reaktor pozwala również na uprawę roślin na obszarach zdegradowanych przez człowieka bądź w trudnych warunkach.

Maseczki chirurgiczne, które można wykorzystywać ponownie, kapsuła oczyszczająca ścieki… Co dalej? Drugim wicemistrzem krajowym został autor projektu Lane Keeping System Dynamic Calibration Device. Brzmi groźnie? Żarty żartami. Jest to technologia, która ma na celu przeprowadzenie dynamicznej kalibracji kamer przednich, które posiadają samochody osobowe. A konkretnie mowa o Asystencie Pasa Ruchu. Projekt sprawia, że wady dotychczasowej metody stają się przeszłością, co pozwala na przeprowadzenie kalibracji w ciężkich warunkach – podczas mgły, nocy, opadów deszczu i śniegu, a także podczas złej jakości oznakowania pasów ruchu.