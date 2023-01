Złodzieje zazwyczaj mają swoje ulubione towary do kradzieży, dlatego znając listę aut, można być bardziej narażonym na kradzież.

No właśnie, masz jedno z tych aut?

Hyundai tucson. Uważaj, może zostać skradziony! Źródło: Car magazine

W zeszłym roku CEPiK wykreślił blisko 7500 aut, bo dokładnie 7472 pojazdy z powodu kradzieży. To o 314 więcej niż w roku 2021. Oczywiście nie są to rekordowe liczby, bo cofając się do danych z samej końcówki lat 90 dowiemy się, że takich kradzieży w tamtych czasach, było prawie 10 razy tyle, bo ponad 71 tysięcy.

Z dostępnych danych wiemy jakie pojazdy są kradzione najczęściej

Masz jedno z tych aut? Uważaj, może zostać skradzione! Źródło: tuningblog.eu

Na podstawie dostępnych danych jesteśmy w stanie utworzyć taki jakby ranking modeli samochodów, które złodzieje najczęściej wybierają jako swój łup. W zasadzie są to nowe samochody lub te mające raptem kilka lat. Oto pięć najpopularniejszych modeli:

Hyundai Tucson (rocznik 2019, 2020, 2021) – 146 sztuk Toyota Corolla (rocznik 2019,2020,2021) – 138 sztuk Toyota RAV4 (rocznik 2019,2020,2021) – 131 sztuk Fiat Ducato (rocznik 2019) – 59 sztuk Kia Sportage (rocznik 2018) – 26 sztuk

