Nie każda osoba często zmienia smartfony, zwłaszcza jeśli mówimy o użytkownikach, którzy kupują takie urządzenie do dzwonienia i wiadomości, a nie dla wszystkich bajerów. Jeśli jednak posiadacie stary telefon z Androidem, to wkrótce stracicie dostęp do ważnych i często używanych aplikacji. Tym sposobem będziecie musieli kupić nowy smartfon.

Stary telefon z Androidem straci dostęp do aplikacji Google

Obecnie zakup smartfona to dość spory wydatek, dlatego też wiele osób nie potrzebuje wymiany na nowe urządzenie. Niestety, producenci telefonów mają na to sposób i wymuszają to brakiem aktualizacji czy poprawek, które z czasem skutecznie uniemożliwiają korzystanie z tych urządzeń. Brak aktualizacji oznacza, że trudne staje się też użytkowanie aplikacji, nawet tych systemowych.

Masz stary telefon z Androidem? Stracisz dostęp do aplikacji Google. Na zdjęciu: Samsung Galaxy S8/ fot. mat. wł.

Jest to oczywiście sposób na wymuszenie na użytkowniku zakup nowego smartfona, jednak trzeba też na to patrzeć przez pryzmat zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Z każdą aktualizacją wdrażane są nowe zabezpieczenia, które mają nas chronić przed złośliwym oprogramowaniem. Jeśli masz stary telefon z Androidem, to wkrótce będziesz musiał go wymienić, ponieważ stracisz dostęp do podstawowych aplikacji, z których korzystasz na co dzień.

Brak przeglądarki czy kalendarza. Konieczna wymiana urządzenia?

Jeśli masz stary telefon z Androidem, to wkrótce będziesz musiał zastanowić się nad wyborem nowego urządzenia, ponieważ jak podaje serwis 9to5google.com, Google wkrótce przestanie wspierać stare urządzenia, czego efektem będzie brak dostępu do przeglądarki Google Chrome i Kalendarza Google. Dla wielu użytkowników starszych telefonów są to podstawowe aplikacje, dlatego też zmiany mocno ich dotkną.

W celu zainstalowania najnowszych aktualizacji w przypadku Chrome 120 od smartfona będzie wymagana co najmniej wersja oprogramowania Android Oreo 8.0. Jeśli twój smartfon nie jest ma możliwości zainstalowania tej wersji systemu i pracuje na Google Nougat (Android 7), to lepiej pomyśleć nad zakupem nowego smartfona, ponieważ przeglądanie internetu na urządzeniu, które nie ma odpowiednich zabezpieczeń, to wielka furtka dla cyberprzestępców, którzy tylko polują na takich użytkowników.

Według najnowszych informacji, Android Nougat 7, zainstalowany jest na 3 proc. urządzeń pracujących na systemie Google.

Podobna informacja pojawiła się w kodzie źródłowym aplikacji Kalendarz Google. Przy próbie uruchomienia aplikacji na urządzeniu pracującym na systemie Android 7.1 lub starszym pojawia się komunikat, który informuje o tym, że program ten nie obsługuje tej wersji OS. Taką informację przekazał serwis Thespandroid. Ta wersja systemu zainstalowana jest jedynie na 3 proc. działających urządzeń.

