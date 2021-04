Materace Siemianowice – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Remont sypialni dotyczy nie tylko kwestii związanych z aranżacją pomieszczenia czy rodzajem zastosowanych dodatków. Przede wszystkim powinien skupiać się on na zapewnieniu komfortowych warunków do snu, by ten był jak najbardziej wartościowy. Nocny wypoczynek to jedna z ważniejszych czynności w życiu każdego człowieka. Dlatego kluczowe jest zadbanie o to, by materac do łóżka zapewniał podparcie kręgosłupowi na całej jego długości. Choć to główne zadanie stojące przed tego typu konstrukcjami, to przy okazji zakupu nowej warto zwrócić również uwagę na kwestie związane z higienicznością czy funkcjami dodatkowymi. Sprawdź, co warto uwzględnić, kupując nowy materac do spania.

Wkładka sprężynowa i piankowa – na jaki rodzaj warto się zdecydować?

Czymś, na co wiele osób zwraca uwagę w pierwszej kolejności jest materiał wykonania wypełnienia. To właśnie ten aspekt decyduje o tym, jak konstrukcja reagować będzie na ciało użytkownika i bezpośrednio wpływa na komfort użytkowania. Obecnie dużą popularnością cieszą się materace piankowe, głównie ze względu na szerokie możliwości dostosowania się do ciała użytkownika. Pianka wysokoelastyczna, lateksowa czy też poliuretanowa aktywnie reaguje na wszelkie krzywizny sylwetki danej osoby. Na rynku dostępne są również materace uwzględniające temperaturę ciała użytkownika. Model Hilding Salsa to Głogów materac na Materaceglogow.pl, którego producentem jest skandynawska marka Hilding Anders.

Konstrukcja ta cechuje się wysoką elastycznością. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie stelaża z opcją regulacji kąta nachylenia podgłówka i podnóżka. Nie oznacza to jednak, że na rynku brakuje innych rodzajów materacy. Osoby, które cenią stabilne podparcie kręgosłupa, a przy okazji chcą uniknąć uczucia zapadania się towarzyszącego leżeniu na zbyt miękkim materacu, powinny zdecydować się na wariant sprężynowy. Konstrukcja ta doskonale sprawdzi się w sypialni pary. Dzięki zastosowaniu sprężyn kieszeniowych lub Multipocket Siemianowice materac na Materacesiemianowice.pl ugina się tylko w tym miejscu, w którym została przyłożona siła. Zapobiega to przenoszeniu się drgań na pozostałe części materaca, pozwalając obu osobom na spokojny i niczym niezakłócony sen.

Sprawdzone materace dla alergików – o czym pamiętać przy zakupie?

Zastanawiasz się nad tym, jaki będzie pasował do sypialni dziecka lub osoby cierpiącej na alergi? Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, w jaki sposób konstrukcja wymienia powietrze z otoczeniem. W materacach Hilding Anders zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które zapobiegają rozwojowi roztoczy, grzybów, pleśni i innych chorobotwórczych drobnoustrojów. Kanały powietrzne wewnątrz wkładki oraz taśmy 3D znacząco wpływają na poprawę wentylacji całego materaca. To zapewnia świeżość oraz podnosi żywotność konstrukcji.

Inną zaletą materacy Hilding Anders z perspektywy alergika jest łatwo zdejmowany pokrowiec. Zamek rozdzielczy umożliwia szybkie usunięcie pokrycia i wyprania go w pralce w temperaturze do 60°C. W dbaniu o czystość pomaga również to, że materac Hilding Pasodoble jest odwracalny oraz ma certyfikat AEH. To potwierdza jego wysoką ergonomię, higienę, klimat i trwałość.