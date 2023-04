Uparli się ci europarlamentarzyści na te samochody na prąd, a tu proszę, Japończycy wiedzą, że nie tędy droga (tak mi się wydaje). Właśnie dlatego Mazda dołączyła do stowarzyszenia badającego biomasę! Co to oznacza dla zwykłych śmiertelników? Chodzi między innymi o badania, które mają produkować bioetanol do zasilania samochodów. Efekt? Brak emisji dwutlenku węgla i (mam nadzieję) uniknięcie przejścia na irytujące samochody elektryczne.

Zobaczycie! Jak tak dalej pójdzie, będziemy jeździli tylko japońskimi samochodami, bo wszystkie europejskie marki albo upadną albo będą oferować tak kosmicznie drogie i uciążliwe w eksploatacji auta, że nikt tego nie będzie chciał. Wie chyba o tym Mazda, oferując CX-60 z silnikiem benzynowym i diesla. I to nie jakimiś tam małymi wydmuszkami, a porządnym 3.3 w dieslu i 3.0 w benzynie. Marka oferuje również SUV-a z silnikiem Wankla, który wspiera rozwiązanie hybrydowe. Na tym nie koniec dobrych wiadomości związanych z tym producentem. Dziś dowiedzieliśmy się, że Mazda dołączyła do Stowarzyszenia Badawczego Innowacji Biomasy dla Paliw Samochodowych Nowej Generacji. Brzmi to całkiem ciekawie, prawda?

Mazda dołączyła do stowarzyszenia badającego biomasę!

Żegnajcie elektryki? Nie do końca, aczkolwiek Mazda dołączyła do stowarzyszenia badającego biomasę!

Wspomniane stowarzyszenie założono w ubiegłym roku, a konkretnie 1 lipca 2022. Dziś uczestniczy w nim siedem firm, takich jak ENEOS Corporation, Suzuki Motor Corporation, Subaru Corporation, Daihatsu Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corporation i Toyota Tsusho Corporation oraz właśnie Mazda. Czym się zajmuje? Ma za zadanie promować badania technologiczne nad wykorzystaniem biomasy oraz wydajnej produkcji bioetanolu jako paliwa samochodowego. Efektem ma być realizacja wizji europarlamentarzystów, to znaczy, europejczyków w kwestii neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Japońskie przedsiębiorstwa utworzyły specjalne obiekty w mieście Okuma, w których naukowcy dążą do udoskonalenia technologii produkcji bioetanolu i nie tylko. Mazda podpisuje się pod takimi rozwiązaniami, ponieważ jej strategia multi-solution ma oferować klientom różnorodne rozwiązania napędów. Ja też jestem za tym, by każdy człowiek miał wybór, a nie nakaz. Przecież nikt nie zmusił nas do wykorzystywania komórek, a później smartfonów, czego efektem było porzucenie telefonów stacjonarnych, prawda? A jednak to zrobiliśmy dobrowolnie. Wydaje mi się, że jeśli dostalibyśmy w kwestii motoryzacji lepsze rozwiązanie niż to, które jest sprzedawane dziś, wiele osób również porzuciłoby samochody spalinowe. Tylko, no właśnie. Dajcie nam wybór!

Paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla są wiodącą opcją energetyczną dla realizacji wizji społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Cieszymy się, że Mazda, która zgromadziła znaczną wiedzę i technologię dotyczącą paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, została naszym nowym partnerem. Stowarzyszenie Badawcze będzie dalej promować badania nad technologią produkcji bioetanolu i wykorzystania CO₂ powstającego podczas tego procesu. informuje Koichi Nakata, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Badawczego Innowacji Biomasy dla Pawliw Samochodowych Następnej Generacji.

Mazda woli e-paliwa i wodór. I ja to rozumiem!

Mazda od 2021 roku jest człowiek eFuel Alliance. Jest to sojusz, który ma za zadanie skupiać organizacje i zainteresowane strony, które mają promować e-paliwo i wodór, które są przecież neutralne pod względem emisji CO 2 . Jest to według nich wiarygodne i realne rozwiązanie, które ma faktycznie zmniejszyć emisję w transporcie. Zgadzacie się? Ja tak.

Dodatkowo Mazda uważa, że aby skutecznie zredukować emisję CO2 powinniśmy przede wszystkim upowszechnić samochody w pełni elektryczne – no tu trochę się krzywię, ale niech im będzie. Drugi pomysł – zdecydowanie bardziej jestem “za” ma zastąpić paliwa kopalne tymi neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla, które będą stosowane w samochodach zarówno zelektryfikowanych, jak i – uwaga – tych, którymi już jeździmy, czyli istniejącymi, które posiadają silniki spalinowe. Właśnie dlatego Mazda dołączyła do stowarzyszenia badającego biomasę. Tak przynajmniej mi się wydaje.