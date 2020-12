Fani gier wideo mogą zaklaskać z radości, gdyż coraz więcej konkretnych informacji płynie do nas zza oceanu na temat ekranizacji kultowej gry Metal Gear Solid. MGS to “ukochane dziecko” Hideo Kojimy. Przez wielu nazywany mistrzem Kojima, od lat zachwyca i zarazem szokuje rozwiązaniami zastosowaniami w stworzonych przez siebie grach.

Seria MGS opowiada o perypetiach niestrudzonego komandosa o pseudonimie Solid Snake. To, za co gracze pokochali serię to specyficzny humor, przełamywanie czwartej ściany oraz wielowątkowa fabuła.

Metal Gear Solid na wielkim ekranie! Za kamerami Jordan Vogt-Roberts

O dorobku reżysera nie można za wiele powiedzieć. Młody, bo 36 letni Jordan ma w swoim reżyserskim portfolio dobrego i ciepło przyjętego przez grono krytyków Kong: Wyspa Czaszki z 2017 roku. Reżyser niedawno na swoim twiterze zamieścił kilka zachęcających „fan artów”. Z pewnością w filmie nie zabraknie mechów oraz nowoczesnej technologii.

Solid Snake o twarzy Oscara Isaaca

Od kilku dni wiemy również kto zawiąże na swojej głowie charakterystyczną przepaskę i wcieli się w postać Solid Snake`a. Oscar Isaaca bo o nim tu mowa to aktor, któremu osobiście ufam. W mojej opinii jako nieliczny podźwignął swoją grą aktorską bardzo przeciętną nową trylogię Gwiezdnych Wojen. W jego biografii możemy wyróżnić takie tytuły jak: „Potrójna Granicę”, „Ostateczną operację” czy „Anihilację”.

Metal Gear Solid na wielkim ekranie! Co? Jak? I Kiedy?

Na żadne z tych pytań nie mamy jeszcze odpowiedzi. Z doświadczenia wiem, że skoro informacja o przyłączeniu do ekipy Isaaca wypłynęła kilka dni temu, to musimy liczyć się z datą premiery oddaloną przynajmniej o 2 lata. Będziecie czekać tak jak my na filmowe Metal Gear Solid? Ja z pewnością!