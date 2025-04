MG Motor sprzedał 10 tys aut. Polacy zaufali marce z Chin

Sukces MG Motor w Polsce pokazuje, że Polacy mają dość przepłacania za europejskie samochody. Czy to oznacza, że marki ze Starego Kontynentu muszą zmienić swoją politykę cenową? Oczywiście, że tak. Mało tego, to już się dzieje. Obniżki cen można zaobserwować u wielu producentów, takich jak np. Skoda.

MG Motor wydało dziesięć tysięcy samochodów w Polsce.

Od kilku dni mam okazję jeździć sporym SUV-em tej marki. Mowa o MG HS. To właśnie takie auto zakupił klient MG Motor w salonie MG Fiedorowicz w Olsztynie. Dziesięć tysięcy samochodów sprzedanych na polskim rynku robi wrażenie. Tym bardziej, że mówimy o nieco egzotycznej marce. Tak, wiem, brytyjskie MG istniało, ale wydaje mi się, że z obecnym właścicielem praw do korzystania z tej nazwy, czyli SAIC Motor ma niewiele wspólnego. Samochodem jeżdżę od dwóch dni i powoli się do niego przyzwyczajam. Czy jest fajny? O tym powiem po kilku dłuższych i krótszych odcinkach, które nim pokonam. Wróćmy jednak do kamienia milowego, jakim jest wydanie 10000 samochodu MG w Polsce.

MG Motor na powody do zadowolenia. 10 tysięcy wydanych pojazdów!

Minęło półtora roku od premiery, a nasi rodacy kupili już tak dużo samochodów tej marki. Może właśnie chodzi o nazwę, która budzi zaufanie nieco bardziej niż w przypadku innych azjatyckich producentów, mocno rozpychających się na naszym rynku? Chociaż, w wielu przypadkach, takich jak np. OMODA i JAECOO głównym atutem jest bogate wyposażenie i dobra cena. Tam nikt nie patrzy na pochodzenie i rozpoznawalność marki, chociaż to drugie jest coraz „mocniejsze”. Ilość samochodów JAECOO na drogach stale rośnie. Zgadzacie się?

Pozostając przy temacie liczb, marka MG Motor chwali się, że w pierwszym kwartale bieżącego roku zarejestrowała 3049 nowych samochodów. To oznacza 15 miejsce w Polsce i udział w rynku samochodów osobowych na poziomie 2,15 %. W samym marcu 2025 sprzedano 1248 aut. Co ciekawe, model MG HS znalazł się na siódmym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych samochodów wśród klientów indywidualnych. To oznacza, że woleliśmy kupić tego SUV-a niż Renault Captur czy Skodę Kamiq. Cóż, wcale mnie to nie dziwi. Auto jest o wiele większe i całkiem dobrze wyposażone, a do tego znośnie wykonane. Jakość materiałów nie odbiega od konkurencji. Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać pomyślało ponad tysiąc klientów, którzy zdecydowali się zaufać marce MG.

Sprzedaż na poziomie dziesięciu tysięcy egzemplarzy w blisko półtora roku od premiery to dla nas ogromny sukces. Z radością obserwujemy jak Polacy przyjęli markę MG – jako nowoczesną, bezpretensjonalną i oferującą realną wartość w swojej klasie. Dzisiejsze wydanie MG HS Excite w Olsztynie to dla nas nie tylko kolejna sprzedaż, ale również symbol rosnącego zaufania klientów do naszej marki. Lin Peng, General Manager SAIC Motor Poland.

Pragniemy serdecznie pogratulować nabywcy nowego MG HS i jednocześnie podziękować za zaufanie wszystkim kierowcom, którzy zdecydowali się na zakup w naszym salonie. Niezmiernie cieszymy się, że jubileuszowy egzemplarz tego modelu został wydany właśnie u nas w Olsztynie. Z dumą przekazujemy klucze do dziesięciotysięcznego modelu i życzymy kierowcy przyjemnej i bezpiecznej jazdy. Adam Fiedorowicz, Prezes Grupy Fiedorowicz Olsztyn.

Jakie auto kupił klient MG Motor?

Dziesięciotysięczne wydanie w przypadku tej marki dotyczy czerwonego modelu MG HS w wersji Excite.W przekazaniu samochodu wziął udział przedstawiciel salonu i marki SAIC Motor Poland. Oczywiście, co widać, pojawiły się pamiątkowe zdjęcia i uścisk dłoni. Samochód jest wyposażony w przednie i tylne reflektory wykonane w technologii LED, posiada kamerę cofania z czujnikami parkowania, sześć głośników, dwa ekrany o przekątnej 12,3 cali, w tym jeden – główny, jest dotykowy. Do tego dochodzi tempomat adaptacyjny, systemy wsparcia kierowcy ADAS oraz CarPlay i Android Auto. Pod maską pracuje silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 170 KM. Motor współpracuje z 7-biegową skrzynią automatyczną DCT lub 6-biegowym manualem.

Obecnie samochód możemy kupić w bardzo dobrej cenie. Przykładowo, wersja Excite z manualem jest wyceniana na 109 900 zł, natomiast ta sama odmiana wyposażenia z automatem kosztuje 118 900 zł. Jeśli zdecydujemy się na odmianę Exclusive, która posiada kilka dodatków, takich jak kamera 360, cena wersji ze skrzynią manualną wynosi 120 900 zł, natomiast z automatem 129 900 zł. Cóż, jak widać, wystarczy porównać cenę MG HS z konkurencją, by zrozumieć dlaczego w tak krótkim czasie marka sprzedała tyle samochodów. Cena gra tu kluczową rolę, bez dwóch zdań. Oczywiście, cena w połączeniu z bardzo bogatym wyposażeniem. Nie zapominajmy również o 7-letniej gwarancji / 150 000 km.