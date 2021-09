Michelin testuje już bezpowietrzne opon!

Przemysł oponowy również musi się rozwijać, dostosowując się do wymogów konsumenckich. Jedne firmy pracują nad ekologicznymi oponami, inne szukają nowych rozwiązań. Michelin Uptis to bezpowietrzna opona, która przeszła pierwsze publiczne testy.

Michelin Uptis rewolucją na rynku opon?

W ostatnim czasie pisaliśmy o tym, że Continental rozpoczyna pracę nad swoją ekologiczną oponą, która pojawiła się na IAA Mobility. Opona ta wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu oraz źródeł odnawialnych. Jak powiedział producent, produkcja tej opony ma ograniczyć sposoby wykorzystujące obróbki ropą naftową. Teraz swój nowatorski projekt opony przedstawiło Michelin.

Przeczytaj także: Continental Conti GreenConcept to ekologiczne opony przyszłości!

Michelin Uptis, bo tak nazywa się bezpowietrzna opona francuskiego producenta ogumienia do samochodu, również jest pomysłem na ekologię. Do jej produkcji wykorzystywane jest mniej energii i surowców, przez co są one przyjazne środowisku. Zamysł działania opon Michelin jest bardzo ciekawy, jednak na tę chwilę są to obietnice, a na rzeczywiste efekty jeszcze będziemy musieli trochę poczekać.

Opony są po pierwszy testach publicznych

Opony Michelin Uptis przeszły swoje pierwsze testy publiczne, które jak podaje producent, zakończyły się pomyślnie. Ogumienie zostało założone na elektryczne Mini. Różnice pomiędzy jazdą na bezpowietrznych oponach i klasycznych są nieodczuwalne, co jest dużym sukcesem firmy. Oczywiście nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat, kiedy opony miałyby trafić do masowej produkcji, jednak publiczne testy świadczą o tym, że wszystko idzie w dobrą stronę. Mówi się, że opony pojawią się na rynku w 2024 roku.

Konstrukcja Michelin Optis jest bardzo ciekawa, ponieważ obejmuje ona również felgę. Oprócz lepszego zachowania na przebicie i utratę ciśnienia producent zapewnia, że oponę będzie można dostosować do swoich potrzeb. Według Michelin opona Optis będzie oferowała równą sztywność czy charakterystykę w pokonywaniu nierówności na drogach. Producent twierdzi także, że tego typu opona jest w stanie wytrzymać nawet trzy razy dłużej, niż opony klasyczne, które po czasie tracą właściwości jezdne. W ich przypadku nie ma o tym mowy, a co więcej, są one znacznie lżejsze niż opony typu run-flat.