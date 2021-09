Continental Conti GreenConcept to ekologiczne opony przyszłości!

Motoryzacja coraz częściej patrzy w stronę ekologii i jest to bardzo dobra wiadomość dla naszej planety. Gigant przemysłu oponiarskiego, czyli Continental przedstawił swoją pierwszą ekologiczną oponę – Continental Conti GreenConcept. Kiedy ekologiczna opona trafi do masowej produkcji?

Continental Conti GreenConcept przyszłością

Podczas targów IAA Mobility 2021 przedstawiono wiele ciekawych projektów samochodów przyszłości. Targi nie były jednak jedynie pokazem pojazdów, ale również rozwiązań przyszłości w motoryzacji. Jednym z nich była propozycja ekologicznej opony Continental Conti GreenConcept. Pierwszy modelem samochodu, który został wyposażony w ekologiczną oponę Continental, był koncept Volkswagen ID. Life.

Prezentacja opony Conti GreenConcept nie tylko pokazuje, jak poważnie do ochrony środowiska podchodzi firma, ale również pokaz umiejętności i technologii, z jakich korzysta producent. Opona jest też zapowiedzią tego, co nadchodzi, ponieważ jak zapowiedział gigant, jego wpływ na środowisko zostanie mocno obniżony do 2030 roku. To może oznaczać, że to właśnie w okolicach tego roku opona trafi do produkcji!

Z czego tworzona jest ekologiczna opona?

Opony Conti GreenConcept stworzono z materiałów pochodzących z recyklingu lub źródeł odnawialnych. Jak podaje producent, aż 35% wykorzystanych w jej produkcji materiałów to materiały odnawialne oraz bio. W ich skład wchodzi m.in. naturalna guma pochodząca z mniszka lekarskiego, krzemiany z popiołu łusek ryżowych i oleje i żywice z roślin. Materiały te mocno redukują wykorzystanie materiałów, które do swojej obróbki wykorzystują ropę naftową.

17 procent materiałów wykorzystanych w produkcji opony Continental Conti GreenConcept pochodzi z recyklingu. Mowa tutaj m.in. o stali czy poliestrze, który pochodzi z plastikowych butelek. Materiały te wykorzystano do budowy karkasu opony. Powierzchnię gumowę mająca bezpośredni kontakt z nawierzchnią wykonano z naturalnej gumy Taraxagum. Jej konstrukcja umożliwia kilkukrotne bieżnikowane.

Źródło: Continental