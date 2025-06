CHERY w Polsce. Co z serwisem i częściami? Mamy informacje

CHERY wchodzi na nasz rynek z dwoma modelami: TIGGO 7 i TIGGO 8. Wiele osób kusi zakup samochodu z Azji, jednak coraz częściej pojawiają się pytania (i słusznie) dotyczące serwisu, części itp. OK, dostajesz gwarancję (w tym przypadku na okres 7 lat lub 150 tys km), jednak co w przypadku awarii lub stłuczki? Ile będziesz czekał na części?

Jeździsz autem, którego marka jest znana w Europie i masz stłuczkę. Jeśli doświadczyłeś takiej sytuacji dobrze wiesz, że niekoniecznie wszystkie części są dostępne „od ręki”. A co z autami egzotycznymi, które dopiero „rozpoczynają przygodę” na naszym rynku? Nikt nic nie wie, nikt nic nie mówi – aż do teraz, gdy marka CHERY postanowiła poinformować jakie ma plany. To ważne, bo te samochody są dziś nowe, ale za chwilę będą wymagać napraw bądź wymiany części eksploatacyjnych. Nie mówiąc już o częściach blacharskich czy innych elementach karoserii, które należy wymienić po stłuczce.

CHERY TIGGO 7 i TIGGO 8 w Europie. Marka uspokaja w kwestii gwarancji

Odważne, to przede wszystkim podejście, które ma zagwarantować marce rzeszę klientów. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wiemy natomiast, że każdy z samochodów jest objęty gwarancją na okres siedmiu lat lub 150 000 km – niezależnie od tego, czy mówimy o wersji spalinowej czy hybrydowej plug-in. Co ciekawe, jeśli chodzi o te zelektryfikowane modele, możemy liczyć na ośmioletnią gwarancję na takie komponenty jak bateria trakcyjna, elektroniczny moduł sterujący lub silnik elektryczny. Tu przy okazji warto wspomnieć, że mówimy o ochronie na 8 lat lub 160 000 km. Pozostając przy temacie gwarancyjnym, na lakier dostajemy 3 lata gwarancji, a na ochronę antykorozyjną nadwozia 12 lat. Jeśli natomiast chodzi o części zamienne, tu możemy liczyć na 2 lata gwarancji bez limitu pokonanych kilometrów.

CHERY TIGGO 8.

Pomoc drogowa 24/7, zwrot kosztów transportu, zakwaterowanie i auto zastępcze

Gwarancja to oczywisty temat, bez dwóch zdań. Marka CHERY zaskoczyła mnie jednak w innej kwestii. Chodzi o pakiet usług, dzięki którym posiadacz TIGGO 7 czy TIGGO 8 może spać spokojnie. Ba, coś takiego oferuje Lexus, a więc przedsiębiorstwo sprzedające samochody luksusowe. O co chodzi? Już wyjaśniam. Marka CHERY przez trzy lata oferuje bezpłatną pomoc drogową. Mało tego, możemy ją przedłużyć do siedmiu lat, o ile będziemy regularnie serwisowali nasze auto w autoryzowanych punktach. Usługa ta działa przez 24 godziny na dobę. Możesz holować auto, a dodatkowo marka zwróci koszty transportu (nawet kolejowe czy lotnicze), zakwaterowanie na czas naprawy i odstawi samochód do najbliższego punktu CHERY.

I teraz najważniejsze. Jeśli diagnoza eksperta nie będzie napawać optymizmem, a więc naprawa potrwa dłużej niż cztery godziny, możemy liczyć na auto zastępcze, które zagwarantuje nam przedsiębiorstwo świadczące pomoc drogową. Dodatkowo, w przypadku napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, jeśli diagnoza bądź naprawa wydłuży się z powodu problemów technicznych lub jakościowych, natomiast usługa będzie realizowana w autoryzowanym punkcie, klient może liczyć na samochód zastępczy, który udostępni dealer.

CHERY TIGGO 8.

CHERY ma serwis w Polsce. Magazyn części również!

Widać, że eksperci pracujący dla marki CHERY znają potrzeby i obawy klientów. Firma dopiero rozpoczyna swoją działalność w Polsce, a już może pochwalić się własnym magazynem części, który ulokowano w stolicy naszego kraju. To oznacza bardzo szybki dostęp do niezbędnych komponentów. Mało tego, klienci mają dostęp do ogólnopolskiej sieci autoryzowanych punktów serwisowych, które mogą zrealizować przegląd, a także naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną.

W tym miesiącu (czerwiec 2025) ma również rozpocząć działalność infolinia serwisowa tej marki, która będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Klient otrzyma informacje dotyczące przeglądów, diagnozy usterek, a także będzie mógł zgłosić reklamację. Wiemy jeszcze, że oficjalne wprowadzenie CHERY do Polski nastąpi 30 czerwca 2025. Obecnie nie ma jeszcze strony internetowej. Można natomiast przeglądać wpisy dotyczące marki za pośrednictwem profilu CHERY Polska na Facebooku.