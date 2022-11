Milion funtów kary dla Ronaldo! Powodem kontrowersyjny wywiad

Cristiano Ronaldo nie gryzł się w język podczas niezwykle szczerego i przede wszystkim kontrowersyjnego wywiadu z Piersem Morganem. Okazuje się, że Manchester United ukarze Portugalczyka grzywną w wysokości miliona funtów!

Ronaldo nie gryzie się w język. Szczery i kontrowersyjny wywiad Portugalczyka

Chyba nikt nie spodziewał się tak wielkiego zamieszania wokół jednego z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny. Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu, w którym wyraził swoje niezadowolenie z gry w Manchesterze United. Oberwało się nie tylko zarządowi, ale również byłemu koledze, Wayne’owi Rooneyowi, kibicom i przede wszystkim trenerowi Czerwonych Diabłów.

Szokujący wywiad Cristiano Ronaldo. „Nie szanuje trenera”.

CR7 powiedział, że nie ma szacunku do Erika ten Haga, szkoleniowca drużyny z Old Trafford, ponieważ tego również go nie szanuje. Wyznał, że Rooney jest o niego zazdrosny nie tylko przez to, że ten dalej gra na wysokim poziomie, ale również dlatego, że Ronaldo wygląda lepiej. Portugalczyk pożalił się także, że boli go to, że nie dostał wielkiego wsparcia od kibiców Man Utd, kiedy stracił córkę. Co więcej, twierdzi, że został zdradzony przez zarząd klubu, który chce się go pozbyć.

Milion funtów kary dla portugalskiego zawodnika

Jak mówią najnowsze przesłanki z Wysp, Manchester United planuje ukarać Portugalczyka wysoką karą pieniężną. Rzekomo kara ma opiewać na sumę miliona funtów. Klub postanowił nie komentować wywiadu, jaki udzieli Ronaldo.

To nie pierwsza kara zawodnika w tym sezonie. Równie dużą kwotę kosztował go występek podczas meczu z Tottenhamem Hotspur, kiedy to odmówił wejścia na boisko i udał się do szatni. Wtedy klub pozbawił go dwóch tygodniowych wypłat, które miały wynosić około jednego miliona funtów.

CR7 prawdopodobnie zagrał swój ostatni mecz na Old Trafford. Zawodnik może być zwolniony przed styczniowym okienkiem transferowym.

Podczas meczu z Tottenhamem CR7 odmówił wyjścia na boisko, przez co został ukarany grzywną w wysokości ok. miliona funtów. Fot. SportBIBLE

