Portugalski zawodnik Manchesteru United udzielił wywiadu, w którym padło wiele niespodziewanych deklaracji. Wywiad Cristiano Ronaldo z Piersem Morganem zaszokował cały sportowy świat. Czy to koniec CR7 w Manchesterze?

To ostatnie chwile CR7 w Manchesterze?

Cristiano Ronaldo od zawsze uchodził za wzór profesjonalizmu. Zawsze oddany treningowi, diecie i ciężkiej pracy. Mówi się, że to właśnie ogrom pracy, jaki włożył w swoją karierę, sprawił, że jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii tego sportu.

Wszyscy fani piłki nożnej wiedzą, że obecny sezon CR7 w drużynie Manchesteru United nie należy do najlepszych – większość spotkań zaczyna na ławce, a trener Erik ten Hag często nie wpuszcza go nawet na boisko. Kilka tygodni temu o CR7 zrobiło się głośno, kiedy ten odmówił wejścia na boisko i udał się do szatni. Wywiad Cristiano Ronaldo z Piersem Morganem zaszokował jednak cały świat.

Szokujący wywiad Cristiano Ronaldo. „Nie szanuje trenera”.

Wywiad Cristiano Ronaldo szokuje cały świat

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu i to bardzo szczerego wywiadu, podczas którego padło kilka szokujących stwierdzeń. Portugalczyk stwierdził, że czuje się zdradzony przez klub, ponieważ według niego, ten próbuje się go pozbyć. Dostało się też Wayne’owi Rooney’owi, czyli byłemu klubowemu koledze Ronaldo. CR7 powiedział, że nie wie, dlaczego jest on przez niego ciągle krytykowany – myśli, że to przez to, że ten dalej gra na wysokim poziomie… i wygląda lepiej od Rooneya.

Ronaldo odpowiedział Rooneyowi na jego krytykę w bardzo dziwny sposób. Fot. SkySports

Wywiad Cristiano Ronaldo wywołał wielkie zamieszanie, a najbardziej kontrowersyjne słowa zostały skierowane do obecnego trenera Man Utd, Erika Ten Haga. Ronaldo przyznał, że nie szanuje holenderskiego szkoleniowca, ponieważ „ten nie szanuje jego”. Stwierdził również, że w United jest on czarną owcą.

To jednak nie wszystko. Wywiad Cristiano Ronaldo nie spodoba się kibicom United, ponieważ według Portugalczyka w klubie nie zmieniło się nic, odkąd w 2009 opuścił Old Trafford. Mowa tutaj o tych samych sposobach zarządzania, braku rozwoju jednostek treningowych czy podejścia do diety.

Hiszpańscy dziennikarze są zgodni, jest to prawdopodobnie ostatni wywiad Cristiano Ronaldo jako gracza Manchesteru United.

Źródło: Twitter/ Zdjęcia: SkySports