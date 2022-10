Skandaliczne zachowanie Cristiano Ronaldo! Fani oburzeni!

Manchester United zagrał wczoraj swój najlepszy mecz w sezonie i wygrał z Tottenhamem Hotspur 2 do 0. Cały piłkarski świat skupił się jednak na czymś innym. Skandaliczne zachowanie Cristiano Ronaldo przykuło całą uwagę. Fani są zniesmaczeni.

Manchester United wygrywa z Tottenhamem

Manchester United niezbyt dobrze zaczął obecny sezon. Porażki w pierwszych spotkaniach angielskiej Premier League sprawiły, że fani Czerwonych Diabłów, jak i całego futbolu skreślili legendarny klub. Od pewnego czasu podopieczni Erika ten Haga grają dobry futbol i notują dobre wyniki zarówno w rodzimej lidze, jak i w Lidze Europy.

Przeczytaj także: Jeremy Sochan oficjalnie zadebiutował w NBA! Jak sobie poradził?

Szokujące jest jednak to, że kilku zawodników, którzy z powodzeniem mogliby grać w pierwszych jedenastkach innych drużyn, w Manchesterze siedzą na ławce. Jednym z nich jest Ronaldo. Portugalczyk oczywiście nie jest z tego powodu zadowolony. Wczorajsze skandaliczne zachowanie Cristiano Ronaldo wywołało spore kontrowersje.

Nieprofesjonalne zachowanie Cristiano Ronaldo. Opuścił stadion przed końcem meczu

Skandaliczne zachowanie Cristiano Ronaldo zgarnęło sobie wszystkie nagłówki w świecie piłki nożnej. Pod koniec meczu trener Erik Ten Hag zalecił Ronaldo rozgrzewkę, jednak ostatecznie Holender zdecydował się na wprowadzenie Christiana Erkisena i Anthony’ego Elangi. Najwidoczniej pięciokrotny zwycięzca Złotej Piłki nie przyjął tego zbyt dobrze i po prostu postanowił opuścić boisko i udać się do szatni.

CR7 bez wcześniejszego uzgodnienia tego z trenerem opuścił boisko i stadion przed końcowym gwizdkiem. Fot. SportBIBLE

Oczywiście to spotkało się z krytyką. Zachowanie Cristiano Ronaldo zostało odebrane jako nieprofesjonalne. Co ciekawe, według Laurie Whitwell z The Athletic 37-latek opuścił stadion Old Trafford przed końcowym gwizdkiem. Pojawiły się też opinie, że to Ronaldo spotkał się z brakiem szacunku ze strony trenera, który kazał mu iść na rozgrzewkę, a następnie wystawił innego zawodnika.

Ronaldo zachował się nieprofesjonalnie, co wywołało spore kontrowersje.

Rozumiem frustrację, ponieważ przez lata Ronaldo był najlepszym lub jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Teraz kiedy on siedzi na ławce, jego największy rywal, czyli Leo Messi regularnie występuje w barwach PSG. Niemniej jednak takie zachowanie na pewno spowoduje zgrzyty w szatni Czerwonych Diabłów.

Źródło: Sportbible